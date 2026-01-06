Vokal Koçunun Ava Yaman Yorumundan İnci Tanelerinin Final Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Gün içerisinde medyaya yansıyan dikkat çeken başlıkları sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar ve topluca göz gezdirmek isteyenler için bir de derleme olarak hazırladık. İşte 6 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yaşananlar…
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında tartışma yaşanmıştı.
Güller ve Günahlar için beklenen açıklama geldi. Dizinin yeni bölüm tarihi netleşti.
Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı.
Survivor Gönüllüler takımından Beyza’nın konuşma şekli sosyal medyada gündem oldu.
5 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlara vokal koçu Emre Yücelen'den yorum geldi.
Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri başladı.
Nevra Serezli hangi dizide rol almak istediğini açıkladı.
