Vokal Koçunun Ava Yaman Yorumundan İnci Tanelerinin Final Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Rahmi Özkan, tartışmadan sonra yayına çıkmadı. 'Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?' sorusu merak edilmeye başlandı. Müge Anlı, programda konu hakkında açıklama yaptı. Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” dedi.