Vokal Koçunun Ava Yaman Yorumundan İnci Tanelerinin Final Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Vokal Koçunun Ava Yaman Yorumundan İnci Tanelerinin Final Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2026 - 16:02

6 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Gün içerisinde medyaya yansıyan dikkat çeken başlıkları sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar ve topluca göz gezdirmek isteyenler için bir de derleme olarak hazırladık. İşte 6 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yaşananlar…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında tartışma yaşanmıştı.

Rahmi Özkan, tartışmadan sonra yayına çıkmadı. 'Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?' sorusu merak edilmeye başlandı. Müge Anlı, programda konu hakkında açıklama yaptı. Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” dedi.

Güller ve Günahlar için beklenen açıklama geldi. Dizinin yeni bölüm tarihi netleşti.

Edinilen bilgilere göre, Güller ve Günahlar’ın yeni bölümü herhangi bir değişiklik olmazsa 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde hikayenin tansiyonunun daha da yükseleceği ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların derinleşeceği konuşuluyor. Seyircileri yine sürpriz gelişmelerin ve çarpıcı sahnelerin beklediği bir bölüm geliyor.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı.

'Maç başlamadan önce (20:15 civarı) özet 2 puan yüksek. Maçtan daha az etkilenmek için 21 ve 22 reklamları başta açıldı toplamda 50 dakika etkilendi. Bu etki olmasa matematiksel olarak yarım puan daha artması lazım. En yüksek reyting Fidan'ın Ecmel'i sallandırdığı sahnede'

Survivor Gönüllüler takımından Beyza’nın konuşma şekli sosyal medyada gündem oldu.

Genç yarışmacının duraksayarak konuşması, tonlamaları ve mimikleri izleyicilere tebessüm ettirdi. Eski sezon yarışmacılarından Nisa’ya da benzetildi. Acun Ilıcalı da Beyza’nın konuşması hakkındaki şaşkınlığını paylaştı.

5 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir, 5 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına yine damga vurdu. TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünün dün ekrana gelmemesiyle güç kazanacağı düşünülen Uzak Şehir'e bu kez rakip Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu.

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlara vokal koçu Emre Yücelen'den yorum geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında tam 3 şarkı seslendiren Ava Yaman, açık ara geceye damga vuran isim olmuştu. Ava Yaman'ın şarkı söylediği anlar günlerce sosyal medyada gündemden düşmezken vokal koçu Emre Yücelen, Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansını yorumladı. 

Emre Yücelen, Ava Yaman için 'Bu kadar müthiş bir yıldız uzun süredir çıkmamıştı Türkiye'de' dedi.

Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri, 16 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Yılmaz Erdoğan'ın 5 bölümlük senaryosunu yazdığı diziye aynı zamanda iki yeni karakter de dahil olacak. 

Dilber'in eski aşkı Servan ve bir mafya olan Keledoş karakterleri için oyuncu görüşmeleri devam ederken İnci Taneleri'nin perşembe akşamından salı akşamına alınması da ihtimaller arasında.

Nevra Serezli hangi dizide rol almak istediğini açıkladı.

Usta oyuncu hiç şüphe etmeden reyting rekortmeni olan Uzak Şehir’i örnek verdi. Güller Günahlar, Bahar ve Kıskanmak da kadrosunda yer almayı istediği projelerden oldu. Usta oyuncunun örnek verdiği dizilerin hepsi belli bir izleyici kitlesi oturtarak başarasını kanıtlayan kaliteli işlerden. Bahar final yaparak ekran yolculuğunu sonlandırsa da diğer projeler tam gaz devam ediyor.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
