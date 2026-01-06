onedio
TRT Dizisi İptal Edildi, Uzak Şehir Bir Kategoride Kaybetti: 5 Ocak Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2026 - 13:42

5 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. 

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları dün akşam ekrana gelmedi. Yeni bölümüyle yayınlanan tek dizi olmasına rağmen Uzak Şehir, AB grubunda 2. oldu ve zirveyi Galatasaray-Trabzonspor maçına kaptırdı.

5 Ocak reyting sonuçları ne oldu? İşte, detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir, 5 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına yine damga vurdu.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünün dün ekrana gelmemesiyle güç kazanacağı düşünülen Uzak Şehir'e bu kez rakip Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu.

5 Ocak Pazartesi total reyting sonuçları

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları'nın yokluğunu Galatasaray-Trabzonspor maçından dolayı çok iyi değerlendiremedi. Total'de zirveyi kapsa da bu kez özeti ikinci sırada yer almadı.

5 Ocak Pazartesi AB reyting sonuçları

AB grubunda reyting zirvesinin sahibi Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu. Uzak Şehir, uzun bir aranın ardından ilk kez liderliği kaptırdı.

5 Ocak Pazartesi ABC1 reyting sonuçları

ABC1'de 15.03 reyting alan Uzak Şehir, burada zirveyi bırakmadı. 11.22 reyting alan Galatasaray-Trabzonspor maçı ise ikinci sırada yer aldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
