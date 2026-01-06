TRT Dizisi İptal Edildi, Uzak Şehir Bir Kategoride Kaybetti: 5 Ocak Reyting Sonuçları Belli Oldu
5 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları dün akşam ekrana gelmedi. Yeni bölümüyle yayınlanan tek dizi olmasına rağmen Uzak Şehir, AB grubunda 2. oldu ve zirveyi Galatasaray-Trabzonspor maçına kaptırdı.
5 Ocak reyting sonuçları ne oldu? İşte, detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir, 5 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarına yine damga vurdu.
5 Ocak Pazartesi total reyting sonuçları
5 Ocak Pazartesi AB reyting sonuçları
5 Ocak Pazartesi ABC1 reyting sonuçları
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
