Esra Erol'da Programında Gündemi Sarsan Olay: "Kocam 15 Yaşındaki Çocukla İstismar Suçu İşliyor"

Esra Erol'da Programında Gündemi Sarsan Olay: "Kocam 15 Yaşındaki Çocukla İstismar Suçu İşliyor"

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2026 - 12:35

Atv'nin sevilen programlarından biri olan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında gündemi sarsan bir konu işleniyor. Semra Çelik adlı kadın, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ancak verdiği detaylar aslında bir suçun işlendiğini ortaya koydu. İddiaya göre Semra Çelik'in eşi İsmail Çelik, çocuğunun sınıf arkadaşı 15 yaşındaki kız çocukla istismar suçu işliyordu!

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına Semra Çelik isimli kadının açıklamaları damga vurdu.

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına Semra Çelik isimli kadının açıklamaları damga vurdu.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın, gerçekle yüzleşince adeta şok oldu. 20 yıllık eşinin son bir yılda değiştiğini söyleyen Semra Çelik, eşinin telefonunda bir ekran görüntüsüne rastladığını açıkladı. Daha sonra eşinin arabasına ses kayıt cihazı yerleştiren Semra Hanım, ses kayıtlarını dinlediğinde şok olduğunu açıkladı. Mağdurun reşit olmadığını, çocuk olduğunu ve yanlarında stajyer öğrenci olarak çalıştığını ve oğlunun sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Semra Hanım, genç kızın ailesine durumu iletmesinin ardından eşi İsmail Çelik kendisini vurmaya çalışmış.

Semra Hanım, genç kızın ailesine durumu iletmesinin ardından eşi İsmail Çelik kendisini vurmaya çalışmış.

Eşinin ailesi, Semra Çelik'i çocuklarıyla tehdit etmiş ve mağdur genç kızın ailesinin kendilerinden 50 milyon TL istediğini iddia etmişler. Bu durumun doğru olmadığını dile getiren Semra Hanım, gerçekleri ortaya çıkardığı için tehdit ve darbedildiğini iddia etti. Eşinin kasayı boşaltarak evden ayrıldığını ve bir daha da kendisini görmediğini açıkladı.

