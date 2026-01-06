Esra Erol'da Programında Gündemi Sarsan Olay: "Kocam 15 Yaşındaki Çocukla İstismar Suçu İşliyor"
Atv'nin sevilen programlarından biri olan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında gündemi sarsan bir konu işleniyor. Semra Çelik adlı kadın, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ancak verdiği detaylar aslında bir suçun işlendiğini ortaya koydu. İddiaya göre Semra Çelik'in eşi İsmail Çelik, çocuğunun sınıf arkadaşı 15 yaşındaki kız çocukla istismar suçu işliyordu!
Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına Semra Çelik isimli kadının açıklamaları damga vurdu.
Semra Hanım, genç kızın ailesine durumu iletmesinin ardından eşi İsmail Çelik kendisini vurmaya çalışmış.
