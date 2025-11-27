Vedik Astrolojisiyle Kaderinizi Öğrenebileceğinizi Biliyor muydunuz?
Yıldızların, gezegenlerin ve burçların hayatını nasıl etkilediğini hiç merak ettin mi? Vedik astroloji, doğduğun anda gökyüzünde oluşan enerji düzenine bakarak, karakterini, yeteneklerini ve hatta kaderini anlamana yardımcı olabilir. Bu test sayesinde, astrolojik ipuçlarını kullanarak kendi kader yolunu keşfedeceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Hissederek ya da sadece görsel olarak beğenerek bir taş seç!
3. Fizyolojik olarak en hassas olan yerin neresi?
4. Sence sen feminen enerjiye mi sahipsin, maskülen enerjiye mi?
5. Hangi görsel sana huzur verdi?
6. İnsanlar senin hakkında genelde hangi yorumu yapar? (doğru olmak zorunda değil)
7. Uyumayı sever misin?
8. Doğduğun ayı seç!
Kaderin Cesaretle Açılıyor!
Senin Gücün Dengen!
İyiliğin Sana Bereket Olarak Dönüyor!
Keskin Sezgilerinle Yolunu Aydınlatıyorsun!
Işığınla Yol Açan Doğuştan Rehber!
