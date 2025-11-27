Vedik Astrolojisiyle Kaderinizi Öğrenebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Sen öyle nazik, öyle içi dışı bir insansın ki; etrafındaki herkes senin bu sıcaklığını hissediyor. İyi niyetin, temiz kalbin ve insanlara karşı gösterdiğin şefkat, hayatına öyle güzel bir karma olarak geri dönüyor ki… Hem maddi hem manevi anlamda uzun vadede huzura, berekete ve istikrar dolu bir yaşama sahip olman hiç de şaşırtıcı değil. Seni seven insanların desteği de yolunu her zaman aydınlatmaya devam edecek. Ancak bu muazzam iyiliğinin yanında küçük bir gölge var: kendini geri plana atma eğilimi. Başkalarını mutlu etme isteğin zaman zaman o kadar baskınlaşıyor ki, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını unutma tehlikesi doğuyor. Bu da ileride seni yıpratabilecek bir durum yaratabilir. Unutma, senin de bir kalbi, bir enerjisi ve bir sınırı var. Hayatına bolluk ve huzur getiren şey, iyi kalbinin ışığı. Fakat bu ışığın sönmemesi için kendi içsel dengeni koruman şart. Sevdiklerin için fedakârlık etmek güzel; ama bu fedakârlığın kendini tüketmediği sürece… Kendine de aynı şefkati göstermeyi öğrenirsen, mutlu olmanın hem senin hem de etrafındaki herkes için çok daha kolay olduğunu göreceksin.