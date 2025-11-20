Sen İnsan Psikolojisinden Anlıyor musun?
İnsan davranışlarını okumak ve psikolojilerini anlamak bazen düşündüğümüzden daha karmaşık olabilir. Peki sen başkalarının duygularını, niyetlerini ve davranışlarını ne kadar doğru yorumlayabiliyorsun? Bu test, gözlemlerini, empati yeteneğini ve psikolojiye dair sezgilerini ölçmene yardımcı olacak.
Soruları dikkatle oku ve içtenlikle cevapla!
1. Kolay bir soruyla başlayalım... Beyindeki “mutluluk hormonu” olarak bilinen kimyasal hangisidir?
2. Bir kişi kısa süre içinde davranışlarını dramatik şekilde değiştiriyorsa, bunun ardında ne tür etkenler olabilir?
3. Yeni tanıştığın biri sana agorafobisi olduğunu söylüyor. Yani nesi var?
4. Freud’a göre, erkek çocuğun fallik dönemde annesine karşı geliştirdiği bilinçdışı duygulara ne ad verilir?
5. Sürekli yüksek enerji, aşırı sosyal aktivite ve öz güven gösteren bir kişi için olası psikolojik tanı ne olabilir?
6. Canı sıkkın, iştahı olmayan ve uyku problemleri çeken biri hangisine işaret eder?
7. Posttravmatik Stres Bozukluğu’ndan muzdarip bir kişi, bu duruma hangi yaşantısı nedeniyle sahip olmuş olabilir?
8. Yıllar önce yaşanan önemli bir olayın, insanlar tarafından sanki dün olmuş gibi hatırlanması hangi hafıza olgusunu gösterir?
9. Bir araştırmada, katılımcıların bir kısmına gerçek bir ilaç, diğer kısmına ise etkisi olmayan bir madde veriliyor. Etkisi olmayan maddeyi alan gruba ne ad verilir?
10. Arkadaşlık, romantik ilişki veya güven temelli özel bağlar, psikolojik olarak hangi başlık altında incelenir?
