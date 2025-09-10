onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vedat Milor'un Tavsiye Listesinde Yer Alan Pideciden Gelen Video Ağızları Sulandırdı!

Vedat Milor'un Tavsiye Listesinde Yer Alan Pideciden Gelen Video Ağızları Sulandırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 15:44

İçerik Devam Ediyor

Vedat Milor'un yemek konusundaki tavsiyeleri neredeyse altın değerinde karşılanıyor. İyi bir yemek yemek isteyenler Milor'un tavsiye ettiği mekanlara akın ediyor. Tavsiye listesinde yer alan pideciden gelen video ağızları sulandırmaya yetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vedat Milor'un tavsiye ettiği pideciden gelen video iştahları açmaya yetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın