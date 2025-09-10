onedio
Saç Rengini Değiştirmek İçin Kuaföre Giden Kadının Son Hali Size de 'Yok Artık' Dedirtecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2025 - 11:59

Sosyal medyada bir kullanıcının kuaförde yaşadığı değişim gündem oldu. Sarı olan saçlarının boyatmak için kuaföre giden bir kadın, kuaförünün de önerisiyle saç rengini değiştirdi. Ortaya Çıkan sonuç ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o değişim videosu:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
