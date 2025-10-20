Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncunun Son Durumundan Reytinglerin Yeni Sehibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Aşk ve Gözyaşı dizisinin resmi hesabı final yapıyor iddialarına yanıt verdi.
2. Zeliha Saraç, Ekol TV'den ayrıldığını açıkladı.
3. Oyuncu İbrahim Yıldız'ın babası Kaya Yıldız, oğlunun son durumuna ilişkin Onedio.com'a açıklamalarda bulundu.
4. Avlu dizisinin oyuncuları belli oldu.
5. Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü.
6. Kimse tahtından edemez denilen Teşkilat, reytinglerde AB grubu koltuğundan oldu!
7. Berna Laçin, Sahtekarlar dizisinde oyuncu seçimini eleştirdi.
8. 2025-2026 sezonu dizileri izleyicilerden tam not aldı.
9. Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisi için hazırlıklar sürüyor.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
