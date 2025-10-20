onedio
Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncunun Son Durumundan Reytinglerin Yeni Sehibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncunun Son Durumundan Reytinglerin Yeni Sehibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 23:51

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Aşk ve Gözyaşı dizisinin resmi hesabı final yapıyor iddialarına yanıt verdi.

1. Aşk ve Gözyaşı dizisinin resmi hesabı final yapıyor iddialarına yanıt verdi.

Ancak dizide yaşanan senarist kriziyle ilgili yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Dizinin senaristi 3. bölümde ayrılmıştı.

Detaylar:

2. Zeliha Saraç, Ekol TV'den ayrıldığını açıkladı.

2. Zeliha Saraç, Ekol TV'den ayrıldığını açıkladı.

Ekol TV'de 300. kişinin işten çıkarılacağı iddia edilmişti. Zeliha Saraç da kanaldan ayrıldığını yaptığı paylaşımla açıkladı.

Detaylar:

3. Oyuncu İbrahim Yıldız'ın babası Kaya Yıldız, oğlunun son durumuna ilişkin Onedio.com'a açıklamalarda bulundu.

3. Oyuncu İbrahim Yıldız'ın babası Kaya Yıldız, oğlunun son durumuna ilişkin Onedio.com'a açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili olarak açıklama yapan baba Kaya Yıldız, oğlunun yaşadığı sürece dair bilgiler paylaştı. Yıldız, oğlunun son durumunu açıkladı.

Detaylar:

4. Avlu dizisinin oyuncuları belli oldu.

4. Avlu dizisinin oyuncuları belli oldu.

Bir döneme damga vuran Avlu, yeniden çekilecek. Dizide eski ve yeni oyuncular yer alacak.

Detaylar:

5. Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü.

5. Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü.

Üfürükçü olduğu iddia edilen adamın Sümeyra Öztürk’ü “Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin” diyerek ikna ettiği öğrenildi. Canlı yayına katılan adam, Müge Anlı'yı kızdırdı.

Detaylar:

6. Kimse tahtından edemez denilen Teşkilat, reytinglerde AB grubu koltuğundan oldu!

6. Kimse tahtından edemez denilen Teşkilat, reytinglerde AB grubu koltuğundan oldu!

TRT 1'in sevilen dizisi her ne kadar gücünü korusa da AB grubunda reyting zirvesini kaptırdı. Reyting sonuçlarını sizler için derledik.

Detaylar:

7. Berna Laçin, Sahtekarlar dizisinde oyuncu seçimini eleştirdi.

7. Berna Laçin, Sahtekarlar dizisinde oyuncu seçimini eleştirdi.

Berna Laçin, yaptığı paylaşımla reytingleri oldukça iyi giden Sahtekarlar'ın başrol seçimine eleştiride bulundu. Laçin'e yorum yağdı.

Detaylar:

8. 2025-2026 sezonu dizileri izleyicilerden tam not aldı.

8. 2025-2026 sezonu dizileri izleyicilerden tam not aldı.

Yeni sezon dizileri o kadar beğeni topladı ki sosyal medyada gündem oldu. Pek çok izleyici dizilere yorum yağdırdı.

Detaylar:

9. Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisi için hazırlıklar sürüyor.

9. Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisi için hazırlıklar sürüyor.

Dizi için kadro çalışmaları sürerken, Kenan İmirzalıoğlu'nun babasını oynayacak oyuncu da belli oldu. Usta oyuncu diziye dahil oldu!

Detaylar:

İlginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
