Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Alper Çankaya'yla Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, seyircinin yıllardır süren aşiret dizisi özlemini giderirken reytingleri de her hafta altüst etmeye başladı. Özellikle dizideki partnerleri aşırı tutan kimyası seyirciyi Uzak Şehir'e daha da yakınlaştırırken imkansız aşk denildiğinde akla ilk gelen çiftimiz Nare ve Şahin'le de tanışmış olduk.

Alper Çankaya ve Sahra Şaş'ın canlandırdığı Şahin ve Nare, sezon finali yaklaşmasına rağmen dizide bir gram yakınlaşabilmiş değil! Fakat kulislerde karakterlere hayat veren Şaş ve Çankaya'nın aşk yaşadığı iddiaları dolaşıyor.