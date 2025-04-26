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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Alper Çankaya'yla Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Alper Çankaya'yla Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 15:07

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de partner olan Sahra Şaş ve Alper Çankaya'nın aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir ortalığı karıştırıyor. Hakan Gence'ye konuşan Sahra Şaş, Alper Çankaya'yla aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Hakan Gence/ Hürriyet

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Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, sezonun en sürprizli işi!

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, sezonun en sürprizli işi!

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, seyircinin yıllardır süren aşiret dizisi özlemini giderirken reytingleri de her hafta altüst etmeye başladı. Özellikle dizideki partnerleri aşırı tutan kimyası seyirciyi Uzak Şehir'e daha da yakınlaştırırken imkansız aşk denildiğinde akla ilk gelen çiftimiz Nare ve Şahin'le de tanışmış olduk.

Alper Çankaya ve Sahra Şaş'ın canlandırdığı Şahin ve Nare, sezon finali yaklaşmasına rağmen dizide bir gram yakınlaşabilmiş değil! Fakat kulislerde karakterlere hayat veren Şaş ve Çankaya'nın aşk yaşadığı iddiaları dolaşıyor.

Hakan Gence'ye konuşan Sahra Şaş, aşk iddialarına yanıt verdi.

Hakan Gence'ye konuşan Sahra Şaş, aşk iddialarına yanıt verdi.

Hakan Gence'nin Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddiasını sorması üzerine Sahra Şaş şu sözlerle aşkı yalanladı:

Hayır, gerçekten olsa söylerim, neden saklayalım? İkimiz de bekârız ama yok. Diziyi izleyenlerin bizi yakıştırmalarını anlıyorum. Ben de küçükken dizi izler ve ‘Keşke gerçek hayatta sevgili olsalar’ diye düşünürdüm. Alper’le aramızda konuşurken “Demek birlikte sahnelerimizde iyi performans sergiliyoruz, kimyamız tutmuş ve izleyiciler yakıştırıyor” diyor ve kendimizi iyi hissediyoruz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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