Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Alper Çankaya'yla Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi
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Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, sezonun en sürprizli işi!
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Hakan Gence'ye konuşan Sahra Şaş, aşk iddialarına yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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