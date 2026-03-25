Salı Günleri Gündüz Kuşağı Etkisi Sürüyor, Zirve Aynen Devam: 24 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2026 - 13:56

24 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve A.B.İ. dizilerinin yayınlandığı salı gününde zirvenin adı değişmezken gündüz kuşağının etkisi gözden kaçmadı.

24 Mart Salı reyting sonuçlarına göre zirvenin adı bir kez daha A.B.İ. oldu.

Tüm kategorilerde birinci olan A.B.İ. en yüksek reytingi totalde aldı. Totalde onu gündüz kuşağı programları izlerken, AB ve ABC1'de ise rakip diziler yakın markaja aldı.

Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in reytingler üstündeki güçlü etkisi sürüyor.

24 Mart Salı Total Reyting Sonuçları

  • A.B.I. — 7.57

  • Esra Erol'da — 5.17

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert — 4.78

  • Kıskanmak — 4.34

  • A.B.I. (Özet) — 4.15

  • Mehmed Fetihler Sultanı — 4.08

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — 4.08

  • Survivor — 3.86

  • ATV Ana Haber — 3.49

  • Kıskanmak (Özet) — 2.93

24 Mart Salı AB Reyting Sonuçları

  • A.B.I. — 4.37

  • Mehmed Fetihler Sultanı — 4.35

  • Kıskanmak — 4.00

  • Kıskanmak (Özet) — 3.27

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert — 3.13

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — 3.07

  • Survivor — 2.54

  • Esra Erol'da — 2.35

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz — 1.77

  • Show Ana Haber — 1.75

24 Mart Salı ABC1 Reyting Sonuçları

  • A.B.I. — 6.42

  • Mehmed Fetihler Sultanı — 4.58

  • Kıskanmak — 4.58

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert — 4.41

  • Esra Erol'da — 4.11

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — 3.91

  • A.B.I. (Özet) — 3.39

  • Survivor — 3.35

  • Kıskanmak (Özet) — 3.09

  • ATV Ana Haber — 2.85

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
