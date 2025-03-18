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Polis Eşliğinde İfadeye Götürülmüştü: Ünlü Gazeteci Ecer Üner Serbest Bırakıldı

Polis Eşliğinde İfadeye Götürülmüştü: Ünlü Gazeteci Ecer Üner Serbest Bırakıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 17:11

Ünlü gazeteci Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Üner hakkında savcılık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. 

Ece Üner, imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı talebiyle serbest bırakıldı.

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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ünlü sunucu, bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Üner, yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Üner, yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Ece Üner'in ifadeye çağrılmasının sebebinin 'yargı organlarının alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsmail Saymaz tarafından yapılan bir X paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Üner'in ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Ece Üner’in savcılıkta verdiği ifade bitti. Savcı yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek Üner’i Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Ece Üner’in savcılıkta verdiği ifade bitti. Savcı yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek Üner’i Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Ece Üner, imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı talebiyle serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Cübbeli Palpatine Hoca

Bilmem ne evlatları yine içeriğe doluşmuş. Nasıl? Şeyhiniz güzel çakıyor mu size? :D

Cübbeli Palpatine Hoca

Akp yancısı isktiğimin Onediosu :) trollerinizle mutlu musunuz?

Cübbeli Palpatine Hoca

Bir tane bile 18 Mart içeriği yok. Olan da 4 sene öncesine ait. Isıtıp göstermelik olarak koymuşlar önümüze.