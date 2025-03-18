Polis Eşliğinde İfadeye Götürülmüştü: Ünlü Gazeteci Ecer Üner Serbest Bırakıldı
Polis Eşliğinde İfadeye Götürülmüştü: Ünlü Gazeteci Ecer Üner Serbest Bırakıldı
Ünlü gazeteci Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Üner hakkında savcılık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Ece Üner, imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı talebiyle serbest bırakıldı.
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Üner, yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.
Ece Üner’in savcılıkta verdiği ifade bitti. Savcı yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek Üner’i Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bilmem ne evlatları yine içeriğe doluşmuş. Nasıl? Şeyhiniz güzel çakıyor mu size? :D
Akp yancısı isktiğimin Onediosu :) trollerinizle mutlu musunuz?
Bir tane bile 18 Mart içeriği yok. Olan da 4 sene öncesine ait. Isıtıp göstermelik olarak koymuşlar önümüze.