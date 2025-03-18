Polis Eşliğinde İfadeye Götürülmüştü: Ünlü Gazeteci Ecer Üner Serbest Bırakıldı

Ece Üner'in ifadeye çağrılmasının sebebinin 'yargı organlarının alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsmail Saymaz tarafından yapılan bir X paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Üner'in ifadeye çağrıldığı belirtildi.