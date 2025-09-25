Türkiye Dünya Genelinde Yerli Sanatçıların En Çok Dinlendiği İkinci Ülke Oldu
Spotify milyonlarca kullanıcısıyla sadece dev bir müzik platformu değil, aynı zamanda insanların müzik zevklerini, alışkanlıklarını ve farklı türlere eğilimlerini inceleyebildiğimiz dev bir bilgi bankası. Mecra bu kadar büyük bir kitleye hitap edince haliyle çeşitli araştırmalar da yapılıyor ve sonuçları medyaya yansıyor.
Son 12 ayda 72 ülkede en çok dinlenen sanatçıların inceleyen Spotify bir liste yayınladı. Bu listede yerli sanatçıların yurt dışındaki sanatçılara göre dinlenme oranları yer aldı. Liderliği %85.2 ile Hindistan alırken hemen ardından %83.3 ile Türkiye geliyor.
Spotify'ın yerli müzik dinleme araştırması geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dünyanın en büyük müzik ihracatçısı ülkesi olarak kabul edilen ABD 6. sırada kaldı.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde
