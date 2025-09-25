Türkiye'nin Yeni Nesil İham Veren Kadın Topluluğu 'Closer' ile Tanışalım!
Türkiye'deki ilham veren kadınlarla bir araya gelmek, sosyal etki odaklı bir topluluk içinde yer almak istemez misiniz? Hoş sohbetlerinize bir de şef yemekleriyle hazırlanmış gastronomik bir deneyim eklesek?
Eğer kulağa hiç de fena gelmiyor diyorsanız sizi 'Closer' ile tanıştıralım.
İstanbul ve Londra'nın ardından Ankara'da da üye alımına başlayan Closer, benzersiz alanlarda uzman, girişimci ve ilham veren pek çok kadını bir araya getiriyor! Tabii ortak projeler, iş birlikleri ve derin dostluklar da kaçınılmaz.
Closer'ın sofrasına buyurmaz mısınız?
Benzersiz alanlarda uzman kadınlar bir arada.
Peki Closer'a nasıl üye olabilirim?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
