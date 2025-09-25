onedio
Türkiye'nin Yeni Nesil İham Veren Kadın Topluluğu 'Closer' ile Tanışalım!

Dilara Bağcı
25.09.2025 - 12:23

Türkiye'deki ilham veren kadınlarla bir araya gelmek, sosyal etki odaklı bir topluluk içinde yer almak istemez misiniz? Hoş sohbetlerinize bir de şef yemekleriyle hazırlanmış gastronomik bir deneyim eklesek? 

Eğer kulağa hiç de fena gelmiyor diyorsanız sizi 'Closer' ile tanıştıralım.

İstanbul ve Londra'nın ardından Ankara'da da üye alımına başlayan Closer, benzersiz alanlarda uzman, girişimci ve ilham veren pek çok kadını bir araya getiriyor! Tabii ortak projeler, iş birlikleri ve derin dostluklar da kaçınılmaz.

Closer'ın sofrasına buyurmaz mısınız?

Türkiye'nin yeni nesil ilham veren kadın topluluğu Closer hızla büyüyor! İstanbul ve Londra'nın ardından Ankara'da da üye alımına başlayan Closer, ilham veren kadınları bir araya getiriyor ve harika bir topluluk yaratıyor.

Bu toplulukta birbirini tanımayan 12 kadın buluşuyor ve şef yemekleriyle hazırlanmış gastronomik bir deneyim de eşlik ediyor. Moderasyonlu başlayan Closer sofrasında asıl deneyim ise bundan sonra başlıyor!

Benzersiz alanlarda uzman kadınlar bir arada.

Closer sofralarında benzersiz alanlarda uzman, girişimci ve ilham veren pek çok kadın yer alıyor. İlginizi çeken, uzman olduğunuz her konuda, örneğin wellbeing, kitap, sinema, kişisel gelişim, spor, girişimcilik, finans gibi alanlarda alt kulüplere dahil olup yeni buluşmaların bir parçası olabilirsiniz. 

Üyeler zamanla topluluğun canlı bir parçası haline geliyor. Haliyle zamanla ortak projeler, iş birlikleri ve derin dostluklar da doğuyor. Yani Closer, hayatınızda yepyeni bir pencere açmanıza vesile oluyor. Bu sayede sadece yeni dostluklar kurmakla kalmayacak kendinizi de daha yakından tanıma fırsatı elde edeceksiniz.

Peki Closer'a nasıl üye olabilirim?

Bu sofralarda yer almak için birkaç soruluk ön kayıt formunu doldurmanız yeterli. Ardından yapmanız gereken tek şey, gelecek sofra tarihini beklemek.

Bugün üç şehir, 2 ülkede aktif olan Closer, kısa sürede yüzlerce kadını bir araya getirmeyi başardı. Hedef ise sofraları daha fazla şehirde kurarak topluluğu büyütmek ve elbette daha çok ilham veren kadını bu şefkatli yeni nesil toplulukta buluşturmak.

Closer'ı daha yakından tanımak isterseniz Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
