TÜİK Beşeri Sermaye Endeksini İlk Kez Açıkladı: Çocuk Yetiştirmek İçin En Uygun Şehir Belli Oldu!

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın aktardığına göre 'Beşeri Sermaye Endeksi' bugün doğan bir çocuğun, yaşadığı ülkede hakim olan sağlık ve eğitim şartları göz önüne alındığında 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayedir. Özetle, bir ülkenin, şehrin farklı alanlarda ne kadar yatırım yaptığını gösterir. Dünya Bankası tarafından oluşturulan bu endeks, bir çocuğun ileriki zamanlarda alacağı eğitimi ve genel sağlık durumunu tahmin eder.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında bu endekste yüzde 0,9 azalma yaşandı ve 0,690 olarak hesaplandı.Endeksin alt bileşeninde hayatta kalma ve sağlık yer alıyor. Hayatta kalma, 2023'te yıllık yüzde 0,3 azalırken sağlık bileşeni ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Öte yandan eğitim bu dönemde yüzde 0,8 azalarak 0,725 olarak hesaplandı.

AB üyesi 27 ülkenin 2020 endeks değerinin ortalamasının ise 0,730 olduğu görüldü. Finlandiya 0,796 ile, İsveç 0,795 ile ve İrlanda 0,793 ile bu endeksin en yüksek olduğu ülkeler oldu. Öte yandan endeksi en düşük olan ülkeler ise Romanya, Bulgaristan ve Slovekya.