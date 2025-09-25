TÜİK Beşeri Sermaye Endeksini İlk Kez Açıkladı: Çocuk Yetiştirmek İçin En Uygun Şehir Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Beşeri Sermaye Endeksi (BSE) verilerini ilk kez il bazında yayımladı. Verilere göre, Türkiye’nin beşeri sermaye endeksi 2021’de 0,693, 2022’de ise 0,696 oldu. 2023'te yüzde 0,9 düşüş yaşandı ve 0,690'a geriledi.
ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın aktardığına göre, Dünya Bankası'nın oluşturduğu bu endek 'bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede geçerli olan sağlık ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayenin ölçülmesi' anlamına geliyor.
Peki BSE hangi ilimizde en fazla?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK, ilk kez Beşeri Sermaye Endeksini il bazında açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim Türkiye'nin çocuk yetiştirmek için en uygun olan kentine: Çanakkale!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın