TÜİK Beşeri Sermaye Endeksini İlk Kez Açıkladı: Çocuk Yetiştirmek İçin En Uygun Şehir Belli Oldu!

TÜİK Beşeri Sermaye Endeksini İlk Kez Açıkladı: Çocuk Yetiştirmek İçin En Uygun Şehir Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 11:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Beşeri Sermaye Endeksi (BSE) verilerini ilk kez il bazında yayımladı. Verilere göre, Türkiye’nin beşeri sermaye endeksi 2021’de 0,693, 2022’de ise 0,696 oldu. 2023'te yüzde 0,9 düşüş yaşandı ve 0,690'a geriledi. 

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın aktardığına göre, Dünya Bankası'nın oluşturduğu bu endek 'bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede geçerli olan sağlık ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayenin ölçülmesi' anlamına geliyor. 

Peki BSE hangi ilimizde en fazla? 

Kaynak 1 / Kaynak 2

TÜİK, ilk kez Beşeri Sermaye Endeksini il bazında açıkladı.

TÜİK, ilk kez Beşeri Sermaye Endeksini il bazında açıkladı.

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın aktardığına göre 'Beşeri Sermaye Endeksi' bugün doğan bir çocuğun, yaşadığı ülkede hakim olan sağlık ve eğitim şartları göz önüne alındığında 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayedir. Özetle, bir ülkenin, şehrin farklı alanlarda ne kadar yatırım yaptığını gösterir. Dünya Bankası tarafından oluşturulan bu endeks, bir çocuğun ileriki zamanlarda alacağı eğitimi ve genel sağlık durumunu tahmin eder.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında bu endekste yüzde 0,9 azalma yaşandı ve 0,690 olarak hesaplandı.Endeksin alt bileşeninde hayatta kalma ve sağlık yer alıyor. Hayatta kalma, 2023'te yıllık yüzde 0,3 azalırken sağlık bileşeni ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Öte yandan eğitim bu dönemde yüzde 0,8 azalarak 0,725 olarak hesaplandı.

AB üyesi 27 ülkenin 2020 endeks değerinin ortalamasının ise 0,730 olduğu görüldü. Finlandiya 0,796 ile, İsveç 0,795 ile ve İrlanda 0,793 ile bu endeksin en yüksek olduğu ülkeler oldu. Öte yandan endeksi en düşük olan ülkeler ise Romanya, Bulgaristan ve Slovekya.

Gelelim Türkiye'nin çocuk yetiştirmek için en uygun olan kentine: Çanakkale!

Gelelim Türkiye'nin çocuk yetiştirmek için en uygun olan kentine: Çanakkale!

İl seviyesinde en yüksek beşeri sermaye endeksine sahip kentimiz Çanakkale oldu. Çanakkale, 2023'te 0,781 ile kayıtlara geçti. Bu endeks de Çanakkale'nin çocuk yetiştirmek için en uygun şehir olduğu anlamına geliyor.

Listenin devam ise şu şekilde:

BSE'si en düşük olan şehirlerimiz ise şu şekilde:

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
