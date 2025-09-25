ABD Kaliforniya’da Film Gibi Soygun: 25 Kişi Kuyumcudan 1 Milyon Dolarlık Mücevher Çaldı
ABD Kaliforniya’da gerçekleşen bir soygunun görüntüleri film sahnelerini aratmadı. Yüzleri maskeli 25 kişi ellerinde silah, kazma, levye ve poşetle birlikte bir kuyumcuya girdi ve toplam değeri 1 milyon doları bulan mücevheri çalarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri soyguna katılan 7 kişiyi yakalarken, diğer hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD’deki film gibi soygunun görüntüleri 👇
Yüzü maskeli 25 kişi dükkana girdi.
