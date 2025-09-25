onedio
ABD Kaliforniya’da Film Gibi Soygun: 25 Kişi Kuyumcudan 1 Milyon Dolarlık Mücevher Çaldı

ABD Kaliforniya'da Film Gibi Soygun: 25 Kişi Kuyumcudan 1 Milyon Dolarlık Mücevher Çaldı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.09.2025 - 09:51

ABD Kaliforniya’da gerçekleşen bir soygunun görüntüleri film sahnelerini aratmadı. Yüzleri maskeli 25 kişi ellerinde silah, kazma, levye ve poşetle birlikte bir kuyumcuya girdi ve toplam değeri 1 milyon doları bulan mücevheri çalarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri soyguna katılan 7 kişiyi yakalarken, diğer hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD’deki film gibi soygunun görüntüleri 👇

Yüzü maskeli 25 kişi dükkana girdi.

Yüzü maskeli 25 kişi dükkana girdi.

25 kişilik soyuncu ekibinden dükkana ilk giren isimler ellerinde silah olanlar oldu. Sonrasında ellerinde levye ve kazma bulunan kişiler dükkana girerek tezgahları parçaladı. Son olarak ise ellerinde poşet olan hırsızlılar mücevherleri aldı. Kalabalık hırsız grubu sonrasında olay yerine geldikleri araçlarla kaçtı.

İsmail Kahraman
