ABD Kaliforniya’da Film Gibi Soygun: 25 Kişi Kuyumcudan 1 Milyon Dolarlık Mücevher Çaldı

ABD Kaliforniya’da gerçekleşen bir soygunun görüntüleri film sahnelerini aratmadı. Yüzleri maskeli 25 kişi ellerinde silah, kazma, levye ve poşetle birlikte bir kuyumcuya girdi ve toplam değeri 1 milyon doları bulan mücevheri çalarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri soyguna katılan 7 kişiyi yakalarken, diğer hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.