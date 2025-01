Tribünlerden Premier Lig Hakemi Anthony Taylor'a Yapılanlar Herkesi Şaşırttı

Hakemler lig ya da ülke farketmeksizin her yerde günah keçisi ilan ediliyor. Kararlardan memnun olmayan taraftarlar tepkilerini her zaman en üst perdeden gösteriyor. Hakemlere olan tepkiler VAR ile bir kat daha artmış görünürken, Anthony Taylor'a yapılanlar İngiltere'de gündem oldu. Taylor, VAR'a gittiği sırada Nottingham taraftarından ilginç bir tepki aldı. Taylor her şeye rağmen Nottingham aleyhine karar verdi.