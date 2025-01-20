Tribünlerden Premier Lig Hakemi Anthony Taylor'a Yapılanlar Herkesi Şaşırttı
Tribünlerden Premier Lig Hakemi Anthony Taylor'a Yapılanlar Herkesi Şaşırttı
Hakemler lig ya da ülke farketmeksizin her yerde günah keçisi ilan ediliyor. Kararlardan memnun olmayan taraftarlar tepkilerini her zaman en üst perdeden gösteriyor. Hakemlere olan tepkiler VAR ile bir kat daha artmış görünürken, Anthony Taylor'a yapılanlar İngiltere'de gündem oldu. Taylor, VAR'a gittiği sırada Nottingham taraftarından ilginç bir tepki aldı. Taylor her şeye rağmen Nottingham aleyhine karar verdi.
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Nottingham Forest ile Southampton arasında oynanan maç ilginç anlara sahne oldu.
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Olaylar karşılaşmanın 65. dakikasında Nikola Milenkovic, Nottingham Forest'ı 4 - 1 öne geçiren golü ile gelişti. Taylor, VAR kontrolü için monitöre çağrıldı.
Bu esnada Nottingham taraftarları hakem Anthony Taylor'a doğru cüzdan ve kredi kartı göstererek protesto gerçekleştirdi.
Taylor protestolara rağmen VAR kontrolü sonrası Anthony Taylor golü iptal etti. Maçı Nottingham Forest 3-2 kazanırken maç sonu programı ve sosyal medyada bu hareket konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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