onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Hollanda Basını Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı Fenerbahçe'ye Yazdı

Hollanda Basını Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı Fenerbahçe'ye Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.01.2025 - 09:50

Transfer dönemi resmi olarak başladı. Ancak henüz kulüpler ilk adımları atamadı. Fenerbahçe'de de arayış ve bekleyiş sürüyor. Hollanda basınından gelen bir haber ise Fenerbahçe'nin milli bir yıldızı alacağı yönünde. Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mourinho liderliğinde Fenerbahçe rakibi Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi ve takviyelerle de rakibini geçmeyi planlıyor.

Mourinho liderliğinde Fenerbahçe rakibi Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi ve takviyelerle de rakibini geçmeyi planlıyor.

Talisca ve Medina isimleri anıldı ancak resmi imza bir türlü gelmemişti. Hollanda basını ise Ajax'ın milli yıldızını yazdı.

Talisca ve Medina isimleri anıldı ancak resmi imza bir türlü gelmemişti. Hollanda basını ise Ajax'ın milli yıldızını yazdı.

İddiaya göre Ajax'a Trabzonspor altyapısından yetişerek transfer olan Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.

İddiaya göre Ajax'a Trabzonspor altyapısından yetişerek transfer olan Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.

Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu iddia edildi.

Ajax'ın anlaşmaya sıcak baktığı nihai kararın ise Ahmetcan'ın olduğu Hollanda basınında yer aldı.

Ajax'ın anlaşmaya sıcak baktığı nihai kararın ise Ahmetcan'ın olduğu Hollanda basınında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın