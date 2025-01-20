Hollanda Basını Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı Fenerbahçe'ye Yazdı

Transfer dönemi resmi olarak başladı. Ancak henüz kulüpler ilk adımları atamadı. Fenerbahçe'de de arayış ve bekleyiş sürüyor. Hollanda basınından gelen bir haber ise Fenerbahçe'nin milli bir yıldızı alacağı yönünde. Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...