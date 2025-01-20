Hollanda Basını Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı Fenerbahçe'ye Yazdı
Hollanda Basını Trabzonspor'un Eski Futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı Fenerbahçe'ye Yazdı
Transfer dönemi resmi olarak başladı. Ancak henüz kulüpler ilk adımları atamadı. Fenerbahçe'de de arayış ve bekleyiş sürüyor. Hollanda basınından gelen bir haber ise Fenerbahçe'nin milli bir yıldızı alacağı yönünde. Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Mourinho liderliğinde Fenerbahçe rakibi Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi ve takviyelerle de rakibini geçmeyi planlıyor.
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Talisca ve Medina isimleri anıldı ancak resmi imza bir türlü gelmemişti. Hollanda basını ise Ajax'ın milli yıldızını yazdı.
İddiaya göre Ajax'a Trabzonspor altyapısından yetişerek transfer olan Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.
Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu iddia edildi.
Ajax'ın anlaşmaya sıcak baktığı nihai kararın ise Ahmetcan'ın olduğu Hollanda basınında yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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