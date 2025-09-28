Trafikle İlgili İçerikler Üreten Trafik Polisi Serkan Durmuş Şikayetle Görevden Uzaklaştırıldı
Trafik kurallarını mizahi bir dille sosyal medyada anlatan polis memuru Serkan Durmuş hakkında disiplin soruşturması açıldı. Kendi üslubuyla çektiği videolar kısa sürede gündem olurken, bazı şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Durmuş’a uyarı cezası verildi. İlginç tarzı sayesinde birçok kişiye trafik kurallarını hatırlatan polis memuru, paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştı. Durmuş’un içerikleri, takipçileri tarafından eğlenceli ve öğretici bulunuyordu.
TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla ünlenen Serkan Durmuş şikayet edildi.
Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine erişmişti.
