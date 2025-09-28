onedio
Trafikle İlgili İçerikler Üreten Trafik Polisi Serkan Durmuş Şikayetle Görevden Uzaklaştırıldı

Hakan Karakoca
28.09.2025 - 22:59

Trafik kurallarını mizahi bir dille sosyal medyada anlatan polis memuru Serkan Durmuş hakkında disiplin soruşturması açıldı. Kendi üslubuyla çektiği videolar kısa sürede gündem olurken, bazı şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Durmuş’a uyarı cezası verildi. İlginç tarzı sayesinde birçok kişiye trafik kurallarını hatırlatan polis memuru, paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştı. Durmuş’un içerikleri, takipçileri tarafından eğlenceli ve öğretici bulunuyordu.

Kaynak - Rojda Altıntaş

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla ünlenen Serkan Durmuş şikayet edildi.

ChatGPT:

Polis memuru Serkan Durmuş’un sosyal medyada paylaştığı videolar, resmi makamlara yapılan şikâyetlerin ardından disiplin kurulunun gündemine taşındı. Mizahi üslubuyla trafik kurallarını anlattığı içerikler kısa sürede popüler hale gelmişti, ancak emniyet yetkilileri bu paylaşımları “kamu görevlisinin yetkisi dışında kamuoyuna bilgi vermesi” kapsamında değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Durmuş’a, bu fiil nedeniyle maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi. Ayrıca, “görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle uyarı cezasına da çarptırıldı.

Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine erişmişti.

Polis memuru Serkan Durmuş, trafik kurallarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kendi imkanlarıyla sosyal medya üzerinden içerik üretimine başlamıştır. Resmi dilden farklı olarak esprili ve sade bir üslup benimseyen Durmuş, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmıştır. YouTube, TikTok ve Instagram platformlarında yayımladığı videolar aracılığıyla, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ancak çoğu vatandaşın bilgi sahibi olmadığı kuralları anlaşılır bir şekilde aktarmıştır. Bu yöntem, kamuoyunda ilgiyle karşılanmış ve Durmuş’un takipçi sayısı yüz binleri aşmıştır.

Hakan Karakoca
