Trafikle İlgili İçerikler Üreten Trafik Polisi Serkan Durmuş Şikayetle Görevden Uzaklaştırıldı

Polis memuru Serkan Durmuş, trafik kurallarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kendi imkanlarıyla sosyal medya üzerinden içerik üretimine başlamıştır. Resmi dilden farklı olarak esprili ve sade bir üslup benimseyen Durmuş, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmıştır. YouTube, TikTok ve Instagram platformlarında yayımladığı videolar aracılığıyla, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ancak çoğu vatandaşın bilgi sahibi olmadığı kuralları anlaşılır bir şekilde aktarmıştır. Bu yöntem, kamuoyunda ilgiyle karşılanmış ve Durmuş’un takipçi sayısı yüz binleri aşmıştır.