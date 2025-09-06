Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Yerini Andre Onana ile Doldurmak İstiyor
Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için talep edilen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle rotasını kiralık kaleci transferine çevirdi. Yönetim, yeni kalecinin yabancı olacağı yönünde planlama yapıyor.
Öne çıkan isim ise Onana oldu.
Trabzonspor'a sürpriz isim
Lammens'in gelişiyle ya Altay ya da Onana ayrılacaktı.
Manchester Derbisi'nden sonra yeniden karşı karşıya gelecekler.
Ahahahahaahhahahah Onana mıı?!! Ertuğrul Doğan kaça satmış takımı onu da söyleyin bari