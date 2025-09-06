onedio
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Yerini Andre Onana ile Doldurmak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 18:07

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için talep edilen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle rotasını kiralık kaleci transferine çevirdi. Yönetim, yeni kalecinin yabancı olacağı yönünde planlama yapıyor. 

Öne çıkan isim ise Onana oldu.

Trabzonspor'a sürpriz isim

Galatasaray’a giden Uğurcan Çakır’ın boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor, kaleci transferi için girişimlerini hızlandırdı. Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için belirlenen yüksek bonservis rakamları nedeniyle yerli seçeneklerden uzaklaşan bordo-mavililer, yönünü kiralık bir isme çevirdi. 

Fabrizio Romano'nun iddiası ise Andre Onana...

Lammens'in gelişiyle ya Altay ya da Onana ayrılacaktı.

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile prensipte anlaşmaya vardı. Transferin netleşmesi için Kamerunlu kalecinin kararının beklendiği ifade edilirken, Onana’nın da teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Manchester United’ın Senne Lammens’i kadrosuna katmasının ardından Altay Bayındır veya Onana’dan birine ayrılık yolu görünmüştü.

Manchester Derbisi'nden sonra yeniden karşı karşıya gelecekler.

Manchester Derbisi'nde City'nin kalesini Ederson, Manchester United'ın kalesini ise Onana korumuştu. İkili bu kez Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarıyla karşı karşıya gelebilir.

