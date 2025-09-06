Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Yerini Andre Onana ile Doldurmak İstiyor

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile prensipte anlaşmaya vardı. Transferin netleşmesi için Kamerunlu kalecinin kararının beklendiği ifade edilirken, Onana’nın da teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Manchester United’ın Senne Lammens’i kadrosuna katmasının ardından Altay Bayındır veya Onana’dan birine ayrılık yolu görünmüştü.