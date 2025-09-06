onedio
Biz Voleybol Ülkesiyiz! Filenin Sultanları Finale Yükseldi, Sosyal Medya Coştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 14:42

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Japonya'yı yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı sosyal medyayı coşturdu. Kullanıcılar mutluluklarını, gururlarını X'te paylaştı. Yorumlar, 'Biz voleybol ülkesiyiz' dedirtti.

Filenin Sultanları tarih yazdı.

Filenin Sultanları tarih yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Nefes kesen maçta ekran başında bir öldük bir dirildik! 

Filenin Sultanları'nın finale çıkmasıyla sosyal medya coştu. İşte nefes kesen mücadelenin sosyal medyaya yansımaları👇🏻

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, sevincini böyle paylaştı👇🏻

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, sevincini böyle paylaştı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
