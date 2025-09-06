onedio
12 Dev Adam EuroBasket 2025’te Çeyrek Finale Yükseldi

12 Dev Adam EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükseldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 13:51

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te rakibi İsveç’i yenerek çeyrek finale yükseldi.

12 Dev Adam, çeyrek finale yükseldi.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan Türkiye-İsveç basketbol karşılaşması, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de başladı. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda A Milli Takım, İsveç’i 85-79 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

TÜRKİYE - İSVEÇ: 85-79

1. PERİYOT SONUCU: 20-23

2. PERİYOT SONUCU: 37-42

3. PERİYOT SONUCU: 63-55

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
