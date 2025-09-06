onedio
Filenin Sultanları Finalde! A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Tarih Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 13:21

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarih yazdı. Japonya ile 6 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde bir ilk başararak finale yükseldi.

Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımı 6 Eylül Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya geldi.  Çeyrek finalde ABD'yi 3-1'lik set sonucu deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında nefes kesti. 

Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye-Japonya voleybol maçı kaç kaç bitti?

A Milli Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın yönettiği Japonya ile karşı karşıya geldi. 

Filenin Sultanları mücadeleyi 3-1 kazandı. 

Maç sonucu şöyle:

TÜRKİYE: 3 - JAPONYA: 1 

1. set: 16-25 (Japonya) 

2. set: 25-17 (Türkiye) 

3. set: 18-25 (Türkiye)

4. set: 25-27 (Türkiye)

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
