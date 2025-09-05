onedio
Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, Türkiye-İsveç Maçı Saatine Tepki Gösterdi

05.09.2025 - 20:03

EuroBasket 2025’te fırtına gibi esen 12 Dev Adam, grup etabını lider tamamladı. İlk maçını kazanan milliler, turnuvanın favorilerinden Nikola Jokic’li Sırbistan’ı da mağlup ederek büyük ses getirdi. A Grubu’nu zirvede bitiren Türkiye, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Kritik mücadele yarın saat 12.00’de oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ergin Ataman ise maç saatine tepki gösterdi.

12 Dev Adam yarın çeyrek final için İsveç'le karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nda Estonya, Letonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan'ı yenerek beşte beşle lider olan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'le eşleşti. 

İsveç'i yenmesi halinde çeyrek finale çıkacak millilerde saat şaşkınlığı yaşanıyor.

"İsterlerse gece 03.00'te oynatsınlar"

Eurohoops'a konuşan Ataman, İsveç maçı öncesi hoşuma gitmeyen tek şey olduğunu belirterek, 'FIBA’nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı 12:00’de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00’de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00’te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz.' dedi.

