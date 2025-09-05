Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, Türkiye-İsveç Maçı Saatine Tepki Gösterdi
EuroBasket 2025’te fırtına gibi esen 12 Dev Adam, grup etabını lider tamamladı. İlk maçını kazanan milliler, turnuvanın favorilerinden Nikola Jokic’li Sırbistan’ı da mağlup ederek büyük ses getirdi. A Grubu’nu zirvede bitiren Türkiye, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Kritik mücadele yarın saat 12.00’de oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Ergin Ataman ise maç saatine tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Dev Adam yarın çeyrek final için İsveç'le karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İsterlerse gece 03.00'te oynatsınlar"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın