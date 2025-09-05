Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, Türkiye-İsveç Maçı Saatine Tepki Gösterdi

Eurohoops'a konuşan Ataman, İsveç maçı öncesi hoşuma gitmeyen tek şey olduğunu belirterek, 'FIBA’nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı 12:00’de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00’de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00’te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz.' dedi.