article/comments
article/share
Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 19:40

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te Son 16'ya yükseldi. Grubunu namağlup lider bitiren milliler büyük bir başarıya imza attı. Madalyayı hedefleyen milli takımda hedef final! 

Son 16 Turu'nda İsveç'le oynayacak olan millilerde mutlak hedef galibiyet. Peki Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Ne Zaman?

Türkiye, EuroBasket2025 son 16 turunda İsveç'le karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak maç için heyecan dorukta. 

Sırbistan'a karşı oynadığı basketbolla Avrupa'da ses getiren 12 Dev Adam'ın madalyaya gidecek performansı merakla bekleniyor.

Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Saat Kaçta?

Türkiye'nin son 16 turunda eşleştiği İsveç'le Cumartesi günü oynayacağı maç takımımız tarafından tepkiyle karşılansa da Türkiye saati ile 12.00'de oynanacak.

Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - İsveç son 16 turu maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Sporseverler erkenden ekran başına geçecek.

