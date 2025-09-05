Football Manager Tutkunlarına Sevindiren Haber Geldi: FM26 Yenilenmiş Şekilde Geliyor
Football Manager 2026 için beklenen ilk oynanış videosu yayımlandı. Unity oyun motoruyla geliştirilen yeni sürüm, görsel açıdan önemli yenilikler ve resmi Premier League lisansı ile öne çıkıyor. Oyun stüdyosu, seriye adeta yeni bir çağ açmayı hedeflerken, maç günü deneyiminin çok daha gerçekçi olacağı vurgulandı. FM26’nın 2025 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyor ve futbolseverler şimdiden büyük heyecan yaşıyor.
Football Manager serisi futbol severlerin başucu oyunlarından...
FM25'i boş geçen oyun stüdyosu FM26'ya yeni bir heyecanla başlıyor.
FM26 için yayınlanan resmi oynanış vidosunu buradan izleyebilirsiniz:
