Football Manager Tutkunlarına Sevindiren Haber Geldi: FM26 Yenilenmiş Şekilde Geliyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 23:25

Football Manager 2026 için beklenen ilk oynanış videosu yayımlandı. Unity oyun motoruyla geliştirilen yeni sürüm, görsel açıdan önemli yenilikler ve resmi Premier League lisansı ile öne çıkıyor. Oyun stüdyosu, seriye adeta yeni bir çağ açmayı hedeflerken, maç günü deneyiminin çok daha gerçekçi olacağı vurgulandı. FM26’nın 2025 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyor ve futbolseverler şimdiden büyük heyecan yaşıyor.

Football Manager serisi futbol severlerin başucu oyunlarından...

Futbol menajerlik oyunlarının cazibesi, oyunculara teknik direktör koltuğuna oturma heyecanı yaşatmasından geliyor. Transferler, taktikler ve kadro yönetimiyle gerçek bir strateji deneyimi sunuyor. Taraftarın nabzını tutmak ve kulübü başarıya taşımak ise ayrı bir tat katıyor. Gerçekçilikle hayal gücünü harmanlayan bu oyunlar, milyonlarca futbolsever için vazgeçilmez bir tutku haline geliyor.

FM25'i boş geçen oyun stüdyosu FM26'ya yeni bir heyecanla başlıyor.

FM26, Football Manager serisinin yeni nesil oyunu olarak Unity oyun motoruyla geliştiriliyor. Yeni motor sayesinde grafikler, animasyonlar ve maç atmosferi çok daha gerçekçi hale geliyor. Oynanışta taktiksel detaylar ve oyuncu etkileşimleri daha da derinleştiriliyor. Resmi Premier League lisansı ve geliştirilmiş maç günü deneyimiyle seride devrim niteliğinde bir adım atılıyor.

Oyundan ilk video da yayınlandı...

FM26 için yayınlanan resmi oynanış vidosunu buradan izleyebilirsiniz:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
