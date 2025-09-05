Football Manager Tutkunlarına Sevindiren Haber Geldi: FM26 Yenilenmiş Şekilde Geliyor

FM26, Football Manager serisinin yeni nesil oyunu olarak Unity oyun motoruyla geliştiriliyor. Yeni motor sayesinde grafikler, animasyonlar ve maç atmosferi çok daha gerçekçi hale geliyor. Oynanışta taktiksel detaylar ve oyuncu etkileşimleri daha da derinleştiriliyor. Resmi Premier League lisansı ve geliştirilmiş maç günü deneyimiyle seride devrim niteliğinde bir adım atılıyor.

Oyundan ilk video da yayınlandı...