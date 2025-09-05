Liverpool, 133 Yılda 22 Teknik Direktörle Çalıştı: Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray?

Başarı için istikrarın önemi her zaman söylenir. Ancak kimi zaman hem başarı hem de istikrar kavramı farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de 'ya şampiyonsun ya hiç' anlayışının yanında Avrupa'da kimi zaman lig sıralaması kimi zaman federasyon kupası da başarı olarak görülüyor ve taraftarlar da bu hedefler doğrultusunda beklentilerini belirleyebiliyor.

133 yıllık tarihinde Liverpool'un 133 şampiyonluğu yok ama şampiyonluk gelmese de sabırlı olarak sadece 22 teknik direktörle çalıştılar. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 22 takıma kaç yılda ulaştı?