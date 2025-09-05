onedio
Liverpool, 133 Yılda 22 Teknik Direktörle Çalıştı: Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray?

Liverpool, 133 Yılda 22 Teknik Direktörle Çalıştı: Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 22:14

Başarı için istikrarın önemi her zaman söylenir. Ancak kimi zaman hem başarı hem de istikrar kavramı farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de 'ya şampiyonsun ya hiç' anlayışının yanında Avrupa'da kimi zaman lig sıralaması kimi zaman federasyon kupası da başarı olarak görülüyor ve taraftarlar da bu hedefler doğrultusunda beklentilerini belirleyebiliyor. 

133 yıllık tarihinde Liverpool'un 133 şampiyonluğu yok ama şampiyonluk gelmese de sabırlı olarak sadece 22 teknik direktörle çalıştılar. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 22 takıma kaç yılda ulaştı?

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganlı Liverpool teknik direktör seçimlerinde de fark yaratıyor.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganlı Liverpool teknik direktör seçimlerinde de fark yaratıyor.

133 yıllık tarihte Kenny Dalglish'in iki kez göreve gelmesini de hesap edersek sadece 22 farklı isim kulüp tarihinde teknik direktörlük yapmış. Bizim için anlaması zor bu sayıyı Türkiye ile kıyaslamaya çalıştık. Anadolu takımlarında çok daha dramatik sonuçlar çıkabilirdi ama biz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak belirledik.

Galatasaray ile başlıyoruz hesaplamalara...

Galatasaray ile başlıyoruz hesaplamalara...

Galatasaray'ın geçmişe dönük teknik direktör değişimlerinde diğer iki kulübümüze göre bir istikrar göze çarpıyor. Özellikle Terim'le dört yıl üst üste yaşanan şampiyonluk, Okan Buruk ile üç yıl üst üste gelen şampiyonluk bunun ana sebeplerinden. 

Birkaç dönem tekrarlanan Fatih Terim ile Hagi dönemleri de sürenin uzamasında etkili oldu ve 1994-95 Saftig dönemine kadar uzandık. 

Galatasaray 22 teknik direktörle 30 yılda çalıştı.

Fenerbahçe de son yıllarda hoca sayısı artan camialardan...

Fenerbahçe de son yıllarda hoca sayısı artan camialardan...

Fenerbahçe için de 2000 yılının öncesine gidiyoruz. Disiplini ile bilinen Zdenek Zeman başlangıç noktamız... Zeman dönemi çok uzun sürmüyor. 11 maça çıkan Zeman, 3 galibiyet ve 5 beraberlikle gönderiliyor. Fenerbahçe 26 yılda bu sayıya ulaşıyor. 

O dönemden bugüne şu isimler çalışıyor: Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico, Aragones, Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Cocu, Erwing Koeman, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus Jose Mourinho ve Zeki Murat Göle

Beşiktaş ise bu konuda en sabıkalı takımlardan oldu.

Beşiktaş ise bu konuda en sabıkalı takımlardan oldu.

Beşiktaş 22 hocayla 24 yılda çalışıyor. Geriye dönük listemiz Daum'da duruyor. Daum'un ikinci ve başarısız dönemi olarak bilinen dönemin ardından Beşiktaş Lucescu, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ile yaşadığı şampiyonluklar haricinde sık teknik direktör değiştiren bir profil sergiliyor. 

Geçici hocalar da düşünüldüğünde Beşiktaş'ın 22 isme çok daha çabuk ulaştığını görüyoruz.

Liverpool'un çok uzağında sayılar...

Liverpool'un çok uzağında sayılar...

133 yıllık tarihinde 22 teknik direktörle çalışan Liverpool'a karşı en istikrarlı kulübümüz 30 yılla Galatasaray oluyor. Fenerbahçe'nin 26, Beşiktaş'ın 24 yıla varan geçmişi hem anlayış hem de kültür olarak farklı kulvarlarda olduğumuzu gösteriyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
