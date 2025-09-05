onedio
Djed Spence, İngiltere Milli Takım Tarihine Geçti: İlk Müslüman Futbolcu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2025 - 21:01

Tottenham’ın genç bek oyuncusu Djed Spence, İngiltere A Milli Takımı’na çağrılmanın gururunu yaşıyor. 25 yaşındaki futbolcu, şaşkınlığının yanında tarihi bir ilki gerçekleştirme ihtimaliyle de büyük mutluluk duyuyor. Spence, ülkesini temsil eden ilk açıkça Müslüman futbolcu olabileceğini öğrenince bunun kendisi için “inanılmaz bir şey” olduğunu ifade etti.

Djed Spence ilham verici kariyerine milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

Defalarca önüne çıkan engellere rağmen Djed Spence asla pes etmedi. Fransa’da Rennes dönemi, Leeds United’da dışlanması, Genoa’ya olası kalıcı transferi… Middlesbrough’dan hak edilmiş bir transfer sonrası Antonio Conte’nin onu “hiçe sayması” özgüvenini kırmıştı. Tottenham'dan ayrılmayı seçebilirdi, ama direndi.

Çabalarının ödülünü ise aldı.

İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu oldu.

Kuzey Londra’da Tottenham formasıyla şans bulduğunda, bu fırsatı iyi kullandı. ve muazzam bir şekilde değerlendirdi. Ange Postecoglou'nun Avrupa kupası kaldıran kadrosunda kilit isimlerden biri haline gelerek vazgeçilmez oldu.

Ve nihayet 3.9 milyon Müslüman'ın yaşadığı İngiltere'de ilk müslüman futbolcu olarak milli takıma seçildi.

Kendisinin ilk olduğuna inanamadı.

Genç oyuncu böylesine köklü bir milli takımda ilk olduğunu duyduğunda inanamadığını söyledi ve bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyerek inancını hiç gizlemediğini söyledi: “Her şeyden önce, çok dua ediyorum. Tanrı’ya şükrediyorum.

Hayatımın en zor, en karanlık anlarında bile Tanrı’nın hep yanımda olduğuna inandım.

O her zaman yanımda oldu. İnancım benim için çok büyük bir şey.”

