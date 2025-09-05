Djed Spence, İngiltere Milli Takım Tarihine Geçti: İlk Müslüman Futbolcu
Tottenham’ın genç bek oyuncusu Djed Spence, İngiltere A Milli Takımı’na çağrılmanın gururunu yaşıyor. 25 yaşındaki futbolcu, şaşkınlığının yanında tarihi bir ilki gerçekleştirme ihtimaliyle de büyük mutluluk duyuyor. Spence, ülkesini temsil eden ilk açıkça Müslüman futbolcu olabileceğini öğrenince bunun kendisi için “inanılmaz bir şey” olduğunu ifade etti.
Djed Spence ilham verici kariyerine milli takıma yükselme başarısı gösterdi.
İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu oldu.
Kendisinin ilk olduğuna inanamadı.
