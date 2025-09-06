onedio
Ergin Ataman'ın "Erken Saat" Tepkisine Jusuf Nurkic'ten "Drama" Yanıtı

Hakan Karakoca
06.09.2025 - 17:29

12 Dev Adam gurubunu beşte beş yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda eşleşeyen milliler İsveç'le eşleşti ve bu engeli de zorlanarak da olsa aştı. Ancak millilerimizin dikkat çektiği ve şikayetçi olduğu konu maç saatiydi. Ergin Ataman, FIBA'yı saygısızlıkla suçladı ve hem maç önünde hem de maç sonunda eleştirilerini sürdürdü. 

Ataman'a cevap ise Bosna Hersek'in yıldızı Jusuf Nurkic'ten geldi. 

Kaynak - SportKlub

Ataman'ın tepkileri maç önünde maç sonunda da devam etti.

Ergin Ataman maç öncesinde 'FIBA’nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı 12:00’de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00’de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00’te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz.' demişti. 

Maç sonunda zorlanarak elediğimiz İsveç maçından sonra ise Ataman tepkilerine devam etti. 

Ataman, 'Maça çok kötü başladık ama bunu bekliyordum. Sporda vücut ritmi diye bir şey vardır, grup liderinin maçını saat 12'ye koydular.

Bu FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık, dünyanın en saçma şeyi. Bu kadar önemli bir organizasyonda oyuncuları sabahın köründe buraya getiriyorlar.

Bu maçı sabahın köründe oynattıkları için FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse, amaçlarına ulaşamadılar.' dedi.

Jusuf Nurkic'ten Ergin Ataman'a drama yanıtı geldi.

Bosna Hersek'in NBA yıldızı Jusuf Nurkic, Ataman'ı 'bu konudan drama çıkarmaya çalışmakla' suçladı. 

Nurkic, 'Bu saçmalık, bundan drama yaratmaya çalışıyorlar. Birileri size 'oyna' dediğinde oynamanız gerekir.

Benim için sabahın beşinde bile oynasak sorun değil. Asıl seyahat eden taraftarlar için üzülüyorum, belki de tek sorun yaşayan onlardır.' dedi.

