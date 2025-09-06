Ergin Ataman'ın "Erken Saat" Tepkisine Jusuf Nurkic'ten "Drama" Yanıtı

Ergin Ataman maç öncesinde 'FIBA’nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı 12:00’de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00’de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00’te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz.' demişti.

Maç sonunda zorlanarak elediğimiz İsveç maçından sonra ise Ataman tepkilerine devam etti.

Ataman, 'Maça çok kötü başladık ama bunu bekliyordum. Sporda vücut ritmi diye bir şey vardır, grup liderinin maçını saat 12'ye koydular.

Bu FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık, dünyanın en saçma şeyi. Bu kadar önemli bir organizasyonda oyuncuları sabahın köründe buraya getiriyorlar.

Bu maçı sabahın köründe oynattıkları için FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse, amaçlarına ulaşamadılar.' dedi.