Ergin Ataman'ın "Erken Saat" Tepkisine Jusuf Nurkic'ten "Drama" Yanıtı
12 Dev Adam gurubunu beşte beş yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda eşleşeyen milliler İsveç'le eşleşti ve bu engeli de zorlanarak da olsa aştı. Ancak millilerimizin dikkat çektiği ve şikayetçi olduğu konu maç saatiydi. Ergin Ataman, FIBA'yı saygısızlıkla suçladı ve hem maç önünde hem de maç sonunda eleştirilerini sürdürdü.
Ataman'a cevap ise Bosna Hersek'in yıldızı Jusuf Nurkic'ten geldi.
Ataman'ın tepkileri maç önünde maç sonunda da devam etti.
Jusuf Nurkic'ten Ergin Ataman'a drama yanıtı geldi.
