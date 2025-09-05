PSG, Teknik Direktör Luis Enrique'nin Bisikletten Düşerek Yaralandığını Açıkladı
PSG, teknik direktörü Luis Enrique’nin bisiklet kazası geçirdiğini açıkladı. 55 yaşındaki çalıştırıcı köprücük kemiğinden sakatlık yaşadı. Kulüp, sağlık durumuna dair bilgilendirme yapılacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı teknik direktör Luis Enrique ile ilgili üzücü bir haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Luis Enrique, bisiklet tutkusu ile biliniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın