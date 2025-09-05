PSG, Teknik Direktör Luis Enrique'nin Bisikletten Düşerek Yaralandığını Açıkladı

Luis Enrique, yıllardır süren bisiklet tutkusuyla tanınıyor. Yoğun futbol temposunun dışında bisiklet sürmek onun için hem bir hobi hem de bir yaşam biçimi. Doğayla iç içe olmayı seven İspanyol teknik adam, bu sporu düzenli olarak yapıyor. Hatta kimi zaman antrenman dışında da uzun mesafeli sürüşlere çıkarak formunu koruyor.