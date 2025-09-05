onedio
PSG, Teknik Direktör Luis Enrique'nin Bisikletten Düşerek Yaralandığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2025 - 00:10

PSG, teknik direktörü Luis Enrique’nin bisiklet kazası geçirdiğini açıkladı. 55 yaşındaki çalıştırıcı köprücük kemiğinden sakatlık yaşadı. Kulüp, sağlık durumuna dair bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Başarılı teknik direktör Luis Enrique ile ilgili üzücü bir haber geldi.

PSG’den yapılan açıklamada, teknik direktör Luis Enrique’nin bisiklet sürerken kaza geçirdiği bildirildi. İspanyol çalıştırıcının köprücük kemiği kırıldı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Enrique için ameliyat planlandığı belirtildi. Paris ekibi, hocasına destek mesajı vererek kısa sürede iyileşmesini diledi.

Luis Enrique, bisiklet tutkusu ile biliniyor.

Luis Enrique, yıllardır süren bisiklet tutkusuyla tanınıyor. Yoğun futbol temposunun dışında bisiklet sürmek onun için hem bir hobi hem de bir yaşam biçimi. Doğayla iç içe olmayı seven İspanyol teknik adam, bu sporu düzenli olarak yapıyor. Hatta kimi zaman antrenman dışında da uzun mesafeli sürüşlere çıkarak formunu koruyor.

