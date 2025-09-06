12 Dev Adam’ın Çeyrek Finale Çıkmasının Ardından 2010 Yılında Hazırlanan Klip Yeniden Gündem Oldu
12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükseldi. Göğsümüzü kabartan, hepimizi gururlandıran bu başarı akıllara FIBA Dünya Basketbol Sampiyonası’nı getirdi. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2010 yılında dünya ikincisi olan Türkiye, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Semih Erden’li takımla o sene unutulmaz anlar yaşatmıştı.
12 Dev Adam için 2010 yılında hazırlanan özel klip ise hâlâ dillerde. X kullanıcıları 12 Dev Adam’ın EuroBasket 2025’te çeyrek finale çıkmasıyla o klipleri gündeme getirdi.
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.
2010 yılında hazırlanan klip yeniden gündeme geldi.
Sosyal medya kullanıcıları ise eski günlere giderek derin bir iç çekti...👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
