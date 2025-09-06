12 Dev Adam’ın Çeyrek Finale Çıkmasının Ardından 2010 Yılında Hazırlanan Klip Yeniden Gündem Oldu

12 Dev Adam'ın başarısı akıllara 2010 yılında gerçekleştirilen FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nı akıllara getirdi. Heyecanımızın yükseldiği o dönem A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu da adeta efsanelerin bir araya gelmesi gibiydi. Kerem Tunçeri, Ender Arslan, Ömer Onan, Sinan Güler, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Kerem Gönlüm, Semih Erden, Ömer Aşık, Oğuz Savaş'lı A Milli Takım, dünya ikincisi olmuştu.

O dönem 12 Dev Adam için özel iki klip hazırlandı. 7'den 77'ye herkesin diline dolanan klip, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ akıllarda.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın finale doğru yürüdüğü şu günlerde geçmiş yıllarda hazırlanan o klip yeniden gündeme geldi.

X kullanıcıları o klibi hatırlatarak coşkuyu ve heyecanı artırdı👇🏻