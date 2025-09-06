onedio
12 Dev Adam’ın Çeyrek Finale Çıkmasının Ardından 2010 Yılında Hazırlanan Klip Yeniden Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 16:11

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükseldi. Göğsümüzü kabartan, hepimizi gururlandıran bu başarı akıllara FIBA Dünya Basketbol Sampiyonası’nı getirdi. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2010 yılında dünya ikincisi olan Türkiye, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Semih Erden’li takımla o sene unutulmaz anlar yaşatmıştı. 

12 Dev Adam için 2010 yılında hazırlanan özel klip ise hâlâ dillerde. X kullanıcıları 12 Dev Adam’ın EuroBasket 2025’te çeyrek finale çıkmasıyla o klipleri gündeme getirdi.

A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonasında (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, son 16 turu maçında İsveç ile karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

2010 yılında hazırlanan klip yeniden gündeme geldi.

12 Dev Adam'ın başarısı akıllara 2010 yılında gerçekleştirilen FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nı akıllara getirdi. Heyecanımızın yükseldiği o dönem A Milli Erkek  Basketbol Takımı'nın kadrosu da adeta efsanelerin bir araya gelmesi gibiydi. Kerem Tunçeri, Ender Arslan, Ömer Onan, Sinan Güler, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Kerem Gönlüm, Semih Erden, Ömer Aşık, Oğuz Savaş'lı A Milli Takım, dünya ikincisi olmuştu.

O dönem 12 Dev Adam için özel iki klip hazırlandı. 7'den 77'ye herkesin diline dolanan klip, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ akıllarda. 

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın finale doğru yürüdüğü şu günlerde geçmiş yıllarda hazırlanan o klip yeniden gündeme geldi.

X kullanıcıları o klibi hatırlatarak coşkuyu ve heyecanı artırdı👇🏻

“Bu bi’ takım oyunu ıııı-ııııı”, “Semih Erden Se-Se-Semih Erden”👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları ise eski günlere giderek derin bir iç çekti...👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
