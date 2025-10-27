Trabzon'da Tarımı Olumsuz Etkileyen Kokarca Böceklerine Karşı Eylem Yapıldı
Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz'de vatandaşlar kontrolden çıkan kokarca böceğinden şikayetçi. Tarım ürünlerine zarar vererek çiftçilere büyük maddi zararlar veren bu böceklere karşı önlem alınması için vatandaş yetkililere uzun süredir sesleniyor. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı ise soruna dikkat çekmek için Kokarca Yolu Festivali ismi altında bir eylem düzenledi. Bir vatandaş kokarca kıyafeti giyerek kokarca böcekleri için bestelenen bir türkü eşliğinde horon tepti.
Eylemden ilginç kareler kameralara böyle yansıdı 📸
Kokarca kıyafeti giyen bir vatandaş ise kokarca türküsüne horonla eşlik etti.
