onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Trabzon'da Tarımı Olumsuz Etkileyen Kokarca Böceklerine Karşı Eylem Yapıldı

Trabzon'da Tarımı Olumsuz Etkileyen Kokarca Böceklerine Karşı Eylem Yapıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 13:17

Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz'de vatandaşlar kontrolden çıkan kokarca böceğinden şikayetçi. Tarım ürünlerine zarar vererek çiftçilere büyük maddi zararlar veren bu böceklere karşı önlem alınması için vatandaş yetkililere uzun süredir sesleniyor. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı ise soruna dikkat çekmek için Kokarca Yolu Festivali ismi altında bir eylem düzenledi. Bir vatandaş kokarca kıyafeti giyerek kokarca böcekleri için bestelenen bir türkü eşliğinde horon tepti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eylemden ilginç kareler kameralara böyle yansıdı 📸

Eylemden ilginç kareler kameralara böyle yansıdı 📸

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı etkinliği şöyle duyurmuştu; 

Bölgemizin başlıca problemi kokarcaya dikkat çekmek için düzenlediğimiz Kokarca Yolu Festivalini yoğun katılımla gerçekleştirdik. Programımıza yoğun ilgi gösteren tüm halkımıza teşekkür ederiz.

Kokarca kıyafeti giyen bir vatandaş ise kokarca türküsüne horonla eşlik etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın