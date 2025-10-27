onedio
İzmir'de 250 Öğrencinin Yaptığı Cumhuriyet Bayramı Gösterisi Takdir Topladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 12:23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor. Üstelik sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bu özel günden önce pek çok özel video da dolaşıma giriyor. Sadece firmaların reklamları değil vatandaş da cumhuriyeti tüm coşkusuyla kutluyor. 29 Ekim için bir özel görüntü de özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüyle bilinen İzmir'den geldi. İzmirli 250 öğrenci dev bir koreografiye imza attı.

İşte o görüntüler 📹

Koreografinin sahibi Asil Sanat Kulübü'nün açıklaması şöyle;

Asil Sanat Spor Kulübü olarak, 250 öğrencimizle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel 7'DEN 70'E CUMHURİYETİN İZİNDE adlı projemizi gerçekleştirdik.

Geleneksel halk danslarımızla kültürümüzü yaşatırken, finalde “ATAM İZİNDEYİZ” koreografisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgimizi ve minnettarlığımızı bir kez daha gösterdik. Cumhuriyet; özgürlüktür, emektir, umuttur… Bizler de bu umudu, Atamızın izinde yürüyerek geleceğe taşıyoruz. 

