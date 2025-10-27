İzmir'de 250 Öğrencinin Yaptığı Cumhuriyet Bayramı Gösterisi Takdir Topladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor. Üstelik sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bu özel günden önce pek çok özel video da dolaşıma giriyor. Sadece firmaların reklamları değil vatandaş da cumhuriyeti tüm coşkusuyla kutluyor. 29 Ekim için bir özel görüntü de özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüyle bilinen İzmir'den geldi. İzmirli 250 öğrenci dev bir koreografiye imza attı.
İşte o görüntüler 📹
Koreografinin sahibi Asil Sanat Kulübü'nün açıklaması şöyle;
