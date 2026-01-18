TOKİ 500 Bin Konutta Şanlıurfa, Trabzon, Sivas ve 6 Şehrin Daha Kura Tarihi Açıklandı

TOKİ tarafından başlatılan 81 ilde 500 bin konut projesi vatandaşların yoğun ilgisini çekmiş, 5 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. TOKİ 500 bin konutta kura çekim heyecanı Adıyaman'da başladı. Adıyaman'ın ardından il il kura tarihleri de açıklanmaya başladı.

Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda bu hafta toplam 45 bin 909 konutun daha hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı. Bu hafta, 9 ilimizde daha kura çekimi yapılacak.

Peki bu hafta TOKİ'de hangi illerin kurası çekilecek?