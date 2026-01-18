TOKİ 500 Bin Konutta Şanlıurfa, Trabzon, Sivas ve 6 Şehrin Daha Kura Tarihi Açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlatmış olduğu 500 bin konut projesi yoğun ilgi gördü. 5 milyondan fazla vatandaşımızın başvuruda bulunduğu projede şimdi kura çekimleri yapılıyor. Her hafta, hangi illerin kurasının çekileceği açıklanıyor.
TOKİ 500 bin konut projesinde Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Aydın'ın kura tarihleri de netleşti.
TOKİ 500 bin konutta bu hafta kurası çekilecek iller belli oldu.
Bakan Murat Kurum'un paylaşımı;
