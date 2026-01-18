onedio
Haberler
Gündem
TOKİ 500 Bin Konutta Şanlıurfa, Trabzon, Sivas ve 6 Şehrin Daha Kura Tarihi Açıklandı

TOKİ 500 Bin Konutta Şanlıurfa, Trabzon, Sivas ve 6 Şehrin Daha Kura Tarihi Açıklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 15:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlatmış olduğu 500 bin konut projesi yoğun ilgi gördü. 5 milyondan fazla vatandaşımızın başvuruda bulunduğu projede şimdi kura çekimleri yapılıyor. Her hafta, hangi illerin kurasının çekileceği açıklanıyor.

TOKİ 500 bin konut projesinde Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Aydın'ın kura tarihleri de netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TOKİ 500 bin konutta bu hafta kurası çekilecek iller belli oldu.

TOKİ 500 bin konutta bu hafta kurası çekilecek iller belli oldu.

TOKİ tarafından başlatılan 81 ilde 500 bin konut projesi vatandaşların yoğun ilgisini çekmiş, 5 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. TOKİ 500 bin konutta kura çekim heyecanı Adıyaman'da başladı. Adıyaman'ın ardından il il kura tarihleri de açıklanmaya başladı.

Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda bu hafta toplam 45 bin 909 konutun daha hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı. Bu hafta, 9 ilimizde daha kura çekimi yapılacak.

Peki bu hafta TOKİ'de hangi illerin kurası çekilecek?

Bakan Murat Kurum'un paylaşımı;

Bakan Murat Kurum'un paylaşımı;
twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
