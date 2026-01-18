En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Meclis’te: Ocak Ayına Yetişmezse Fark Ödemesi de Yapılacak

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulmuştu.

NTV’de yer alan habere göre, en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek düzenleme yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 20 bin TL’ye yükseltilecek. Artış oranı yüzde 18,40. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmezse, en düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi yapılacak.