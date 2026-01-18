onedio
En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Meclis’te: Ocak Ayına Yetişmezse Fark Ödemesi de Yapılacak

En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Meclis'te: Ocak Ayına Yetişmezse Fark Ödemesi de Yapılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 14:41

Hükümet, son zamla birlikte 16 bin 881 liraya yükselen en düşük emekli maaşı için yeni çalışma başlatmıştı. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını sağlayacak teklif bu hafta Meclis’te görüşülecek. Teklif yasalaşırsa 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Ocak ayına yetişmemesi durumunda ise maaş farkları emeklilere ödenecek. TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yeni trafik cezalarını kapsayan kanun teklifi de değerlendirilecek.

Kaynak: NTV

6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu.

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulmuştu.

NTV’de yer alan habere göre, en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek düzenleme yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 20 bin TL’ye yükseltilecek. Artış oranı yüzde 18,40. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmezse, en düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi yapılacak.

Artan yeni trafik cezaları da Meclis’in gündeminde.

eni haftada Genel Kurul'da trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri de sürecek. Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.

Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yer açmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek, ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.

Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek.

Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
