En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Meclis’te: Ocak Ayına Yetişmezse Fark Ödemesi de Yapılacak
Hükümet, son zamla birlikte 16 bin 881 liraya yükselen en düşük emekli maaşı için yeni çalışma başlatmıştı. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını sağlayacak teklif bu hafta Meclis’te görüşülecek. Teklif yasalaşırsa 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Ocak ayına yetişmemesi durumunda ise maaş farkları emeklilere ödenecek. TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yeni trafik cezalarını kapsayan kanun teklifi de değerlendirilecek.
Kaynak: NTV
6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu.
Artan yeni trafik cezaları da Meclis’in gündeminde.
