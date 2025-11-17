TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman Bitecek? TOKİ Başvuru Son Tarihi
TOKİ 500 bin konut projesine başvurular halen devam ediyor. TOKİ başvurularında ilk olarak T.C. kimlik numarasına göre başvurular alındı. Ardından başvurular, herkes için başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerden TOKİ'ye yoğun bir şekilde başvuru yapılıyor. Peki TOKİ başvuru ne zaman son? TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor?
İşte TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ 500 Bin Başvuru Ne Zaman Son?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ Peşinat Ne Zaman Ödenecek?
TOKİ'nin son paylaşımı aşağıdaki gibidir;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın