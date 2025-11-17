onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman Bitecek? TOKİ Başvuru Son Tarihi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman Bitecek? TOKİ Başvuru Son Tarihi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 14:04

TOKİ 500 bin konut projesine başvurular halen devam ediyor. TOKİ başvurularında ilk olarak T.C. kimlik numarasına göre başvurular alındı. Ardından başvurular, herkes için başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerden TOKİ'ye yoğun bir şekilde başvuru yapılıyor. Peki TOKİ başvuru ne zaman son? TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor?

İşte TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TOKİ 500 Bin Başvuru Ne Zaman Son?

TOKİ 500 Bin Başvuru Ne Zaman Son?

TOKİ 500 bin konut başvuruları 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek. e-Devlet'ten yapılacak başvurular ise 18 Aralık 2025 günü sona erecek. Bu tarihten sonra e-devlet'ten veya bankalardan başvuru alınmayacak.  

TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Tarihleri

TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. Vatandaşlar ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuruda bulundu. Bugün itibaryla başvuru şartlarını taşıyan herkes, başvuru yapabilecek ve T.C. kimlik şartı aranmayacak.

TOKİ Peşinat Ne Zaman Ödenecek?

TOKİ Peşinat Ne Zaman Ödenecek?

TOKİ peşinat ödemeleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılacak. Kura çekiminde TOKİ'nin yeni hak sahipleri belirlenecek. Hak sahipleri için ödeme planı belirlendikten sonra, belirtilen tarihler arasında peşinat yatırılması gerekecek. Tarihler, TOKİ tarafından açıklanacak.

500 Bin Konut TOKİ Kura Çekimi Tarihi

TOKİ konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Ardından kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat arasında yapılacak.

TOKİ'nin son paylaşımı aşağıdaki gibidir;

TOKİ'nin son paylaşımı aşağıdaki gibidir;
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın