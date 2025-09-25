Teşkilat’ın Yeni Sezon Afişinden Müge Anlı’daki İlginç Boşanma Sebebine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kore yapımı Queen of Tears'ın uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı, senaryoya şu ana kadar birebir sadık kaldığı için dikkat çekiyor. Giyim tarzlarından sahne geçişlerine kadar orijinale uyum göstermeye çalışılan dizi, bu özeniyle izleyicinin daha çok takdirini kazanıyor. TikTok'ta ve X'te her ikiyi takip edenlerin yaptıkları editler de bu benzerliği gözler önüne seriyor.