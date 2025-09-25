onedio
Teşkilat’ın Yeni Sezon Afişinden Müge Anlı’daki İlginç Boşanma Sebebine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
25.09.2025 - 21:11

Televizyon ve dizi dünyası bugün yine capcanlıydı. Gün içindeki sıcak haberleri peşi sıra iletmiştik, yetişemeyenler için öne çıkan notları tek bir içerikte yeniden bir araya getirdik! 25 Eylül Perşembe günü televizyon dünyasında konuşulan anlar ve şaşırtan gelişmeler için içeriğimize geçelim…

Sahtekarlar dizisinin nihayet tanıtımı yayınlandı.

NOW yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran dizilerden biri de Sahtekarlar’dı. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizinin tanıtımına diziseverler yoğun ilgi gösterdi.

Afra’ya hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan ölüm sahnesi çekilirken yaşadığı duyguları paylaştı.

Afra dizinin sevilen karakterlerindendi. Şimdi onun ayrılmasıyla birlikte Ebrar Karabakan’ın da dediği gibi Eşref ve Nisan karakterlerinin yeniden bir araya gelmesi için bir sebep doğdu. Bakalım diğer bölümlerde neler izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz!

Bir kullanıcı, Cennetin Çocukları dizisinde figüran olarak rol aldı.

TRT 1'in iddialı dizisinin ikinci bölümünde rol alan figüran, dizide 2 saniye göründü. Ancak oyuncu havalarına hızlı girdi! Artık ünlendiği için ailesine imza dağıtan figüranın o anları sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı.

Rabia Soytürk'ün kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'tan yeni sezon afişi geldi!

Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı afiş kısa sürede gündem oldu. Afiş, izleyiciler tarafından beğenildi.

Şeker hastası olduğunu dile getiren Sümeyye Taş, eşini izlerken şekerinin çıktığını, bu yüzden boşanmaya karar verdiğini açıkladı.

50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ın 8 gün önce ortadan kaybolduğunu açıklayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşinin kendisinden koparılmaya çalıştığını iddia eden Adıgüzel Taş, bunun sorumlusunun Sümeyye Taş'ın babası olduğu iddiasında bulundu. Sümeyye Taş 8. gün bulundu. Ancak Sümeyye Taş'ın babası da yayına katılırken, boşanmak için ortaya sunduğu bahane herkesi şaşırttı.

X'te yapılan Aşk ve Gözyaşı editlerinde pek çok sahnenin orijinaline sadık kalarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Kore yapımı Queen of Tears'ın uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı, senaryoya şu ana kadar birebir sadık kaldığı için dikkat çekiyor. Giyim tarzlarından sahne geçişlerine kadar orijinale uyum göstermeye çalışılan dizi, bu özeniyle izleyicinin daha çok takdirini kazanıyor. TikTok'ta ve X'te her ikiyi takip edenlerin yaptıkları editler de bu benzerliği gözler önüne seriyor.

