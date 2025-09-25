Teşkilat’ın Yeni Sezon Afişinden Müge Anlı’daki İlginç Boşanma Sebebine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sahtekarlar dizisinin nihayet tanıtımı yayınlandı.
Afra’ya hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan ölüm sahnesi çekilirken yaşadığı duyguları paylaştı.
Bir kullanıcı, Cennetin Çocukları dizisinde figüran olarak rol aldı.
Rabia Soytürk'ün kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'tan yeni sezon afişi geldi!
Şeker hastası olduğunu dile getiren Sümeyye Taş, eşini izlerken şekerinin çıktığını, bu yüzden boşanmaya karar verdiğini açıkladı.
X'te yapılan Aşk ve Gözyaşı editlerinde pek çok sahnenin orijinaline sadık kalarak hazırlandığı ortaya çıktı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
