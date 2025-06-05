Tercihlerine Göre Senin Kan Grubun Hangisi?
Bazı şeyler doğuştan gelir ama karakterinin ve hayattaki seçimlerinin bu kadar çok şey anlatabileceğini hiç düşündün mü? Günlük kararların, insan ilişkilerine yaklaşımın, stresle başa çıkma yöntemlerin… Hepsi, senin nasıl biri olduğunu ve hatta hangi kan grubuna ait olabileceğini gösterebilir! Evet, yanlış duymadın. Bu test, tıbbi değil ama psikolojik bir analizle sana kan grubunu tahmin etmeye çalışacak. Şimdi dürüstçe cevap ver, çünkü sonuçlar seni şaşırtabilir!
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1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. En yakın arkadaşın sana ne zaman ihtiyaç duyar?
3. Büyük bir tartışmada nasıl davranırsın?
4. Aşk senin için nedir?
5. Kalabalık bir ortamda nasıl hissedersin?
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6. Bir projede seni motive eden şey nedir?
7. Stresli anlarda ne yaparsın?
8. Bir arkadaş grubunda hangi roldesin?
9. Hangi mevsimde daha mutlusun?
10. Hangi tür filmleri daha çok seversin?
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0 Rh Pozitif – Lider, Kararlı ve Cesur
A Rh Pozitif – Duyarlı, Denge Arayan ve Sorumluluk Sahibi
B Rh Pozitif – Özgür Ruhlu, Sosyal ve Yaratıcı
AB Rh Pozitif – Analitik, Derin ve Gizemli
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