Tercihlerine Göre Senin Kan Grubun Hangisi?

Senin kan grubun, iç dünyasında derinlikler barındıran ama dış dünyaya karşı dengeli bir duruş sergileyenlerin kanı. Seçimlerin, sorumluluk almaktan kaçmadığını, sevdiklerine karşı hassas olduğunu ve dengeyi bozmadan yaşamayı hedeflediğini gösteriyor. Her adımını ölçerek atmayı seven yapın, seni temkinli ama güvenilir biri yapıyor. İnsan ilişkilerinde sağlam köprüler kuruyorsun. Genellikle başkalarının ihtiyaçlarını da hesaba katan bir tarzın var. Bu nedenle seni tanıyan herkes, seninle iletişim kurarken kendini daha huzurlu hissediyor. Ortamı yumuşatmak ve düzeni sağlamak konusunda doğal bir yeteneğin var. Stresli durumlarda bile soğukkanlılığını koruyabilmen, senin en güçlü özelliklerinden biri. Belki her zaman en çok öne çıkan kişi olmayabilirsin ama bulunduğun her ortamda dengeyi sağladığın için, eksikliğin hemen fark edilir. Sen, yaşama katkısı olanlardan birisin.