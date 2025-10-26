Tercihlerine Göre Senin Gizli Şef Karakterin Ne?
Mutfakta nasıl bir ruh taşıdığını hiç merak ettin mi? Bu testle hangi şef karakterinin sana en çok benzediğini öğrenebilirsin. Seçtiğin malzemeler, tarif tarzın ve damak zevkin seni ele veriyor. Haydi bakalım, bakalım senin mutfaktaki gizli karakterin nasıl çıkacak?
1. Mutfakta en çok neyi önemsersin?
2. Bir yemek tarifi seni nasıl etkiler?
3. En sık kullandığın baharat hangisi?
4. Misafir geldiğinde ne yaparsın?
5. En sevdiğin mutfak kültürü?
6. Elinde sadece yumurta varsa ne yaparsın?
7. Mutfakta seni en çok ne motive eder?
8. Son olarak, favori malzemeni seç bakalım!
Sen mutfakta disiplin ve kusursuzluğu birleştiren bir şefsin!
Sen yaratıcı ve cesur bir şefsin!
Sen yemeğe duygularını ve hatıralarını katan bir şefsin!
Sen yeni tatların peşinde koşan maceracı bir şefsin!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
