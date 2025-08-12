Temizlik Yaparken Kendinizi Sakatlamamak İçin Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey
Evi hijyenik hale getirmek için yaptığımız temizlikte fark etmeden bazı hatalar yapıyoruz. Bu hatalar ciddi yaralanmalara neden olabilir! Uzun süren temizlikler sonucunda bel ağrısı, düşme ya da zehirlenme gibi riskler artar. Bu yüzden temizlik sırasında dikkatli olmamız gerekir. Etrafın temiz olmasından önce kendi sağlığınızı düşünmelisiniz. Gelin, nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım!
1. Zeminler ıslak iken terliksiz bir şekilde yürümemelisiniz.
2. Değişik kimyasalları birbirine karıştırmamalısınız.
3. Beliniz eğik bir şekilde çalışmamalısınız.
4. Kimyasalları havalandıramayacağınız ortamda kullanmamalısınız.
5. Ağır yükler kaldırmamalısınız.
6. Eldiven kullanmadan temizlik yapmamalısınız.
7. Kesintisiz bir şekilde kendinizi temizliğe vermemelisiniz.
8. Temizlik esnasında telefona bakmamalısınız.
9. Su içmeyi ihmal etmemelisiniz.
10. Uygun olmayan kıyafetler giyinmemelisiniz.
