Temizlik Yaparken Kendinizi Sakatlamamak İçin Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey

Elif Nur Çamurcu
12.08.2025 - 12:01

Evi hijyenik hale getirmek için yaptığımız temizlikte fark etmeden bazı hatalar yapıyoruz. Bu hatalar ciddi yaralanmalara neden olabilir! Uzun süren temizlikler sonucunda bel ağrısı, düşme ya da zehirlenme gibi riskler artar. Bu yüzden temizlik sırasında dikkatli olmamız gerekir. Etrafın temiz olmasından önce kendi sağlığınızı düşünmelisiniz. Gelin, nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım!

1. Zeminler ıslak iken terliksiz bir şekilde yürümemelisiniz.

Zeminler ıslak olduğu zaman kayabilirsiniz. Düşme ya da bilek burkma gibi sorunları yaşamamak için terlik giymelisiniz! Özellikle banyo ve mutfak gibi zeminler ıslandığı anda kaygan hale gelebiliyor. Bu yüzden temizlik sırasında kesinlikle kaymayan bir terlik tercih etmelisiniz.

2. Değişik kimyasalları birbirine karıştırmamalısınız.

Etrafın mikroplardan arınması için kimyasal kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Fakat dikkat etmemiz gerekiyor! Bazı kimyasal ürünleri birlikte kullandığınız zaman zehirli gazların oluşmasına yol açabilirsiniz. Bu karışımlar solumun yolunuzu tahriş edebilir. Hatta bayılmaya da yol açabilir! Bu yüzden ürünleri birlikte kullanmadan önce kesinlikle hangi maddelerin birbiri ile kullanılmaması gerektiğine bakmalısınız!

3. Beliniz eğik bir şekilde çalışmamalısınız.

Uzun süre eğik bir pozisyonda durmak belinizi ağrıtabilir. Omurga sağlığınızı zorlayabilirsiniz! Bu da kronik ağrıları beraberinde getirir. Yerleri temizlemeniz gerektiği zaman dizlerinizi bükmeniz daha iyi olabilir. Ayrıca uzun saplı temizlik ekipmanları kullanırsanız daha rahat olur. Bedeninizi zorlamak yerine yönteminizi değiştirin!

4. Kimyasalları havalandıramayacağınız ortamda kullanmamalısınız.

Kapalı alanlarda kimyasal ürünleri kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Banyo gibi yerlerde çok sık kullanılan çamaşır suyu gibi ürünler boğazınızı tahriş edebilir ve baş dönmesine neden olabilir. Bu yüzden temizlik yaparken camı açmalısınız. Böylece içeriye temiz hava girer ve vücudunuza daha az zarar vermiş olursunuz.

5. Ağır yükler kaldırmamalısınız.

Koltuk, halı ve beyaz eşyalar... Evdeki ağır yükleri tek başınıza kaldırmamalısınız. Yanlış bir şekilde kaldırırsanız bel fıtığı ve kas yırtılması olabilir. Bu yüzden yardım isteyin ya da ekipman kullanın. Temizlikte kas gücünüzü kullanmak yerine, akılınızı kullanarak rahat hareket edebilirsiniz.

6. Eldiven kullanmadan temizlik yapmamalısınız.

Kullandığınız kimyasallar ile direkt etkileşime geçmemeniz gerekir. Alerjik reaksiyonlara ya da cilt yanıklarına neden olabilir. Uzun vadede cilt sağlığınızı bozar. Bu yüzden lateks eldiven kullanarak hem hijyeni sağlar hem de kendinizi korursunuz.

7. Kesintisiz bir şekilde kendinizi temizliğe vermemelisiniz.

Ara vermeden, saatlerce temizlik yaparsanız kaslarınız yorulur. Ayrıca odak seviyenizde azalma olur. Hem hata yapma hem de sakatlanma riskinizi artırmış olursunuz. Her yarım saatte bir mola vererek bedeninizin sakinleşmesine izin vermelisiniz.

8. Temizlik esnasında telefona bakmamalısınız.

Bir elinizde temizlik bezi, diğer elinizde telefon... Dikkatiniz dağılır. Ayrıca ıslak ellerle telefona dokunmak cihazınızın bozulmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu yüzden temizlik esnasında teknolojik eşyalardan uzak durmalısınız. Hem odak seviyenizi artırarak işinizin daha kısa sürede bitmesini sağlarsınız!

9. Su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Temizlik yaparken vücudunuz sürekli hareket halinde olur. Doğal olarak terlemeniz artar. Uzun süre su içmeden tempolu bir şekilde çalışırsanız hem başınız ağrır hem de tansiyonunuz düşebilir. Özellikle yaz aylarında susuz kalmamalısınız!

10. Uygun olmayan kıyafetler giyinmemelisiniz.

Temizlik sırasında rahat olduğunu düşünerek giyindiğiniz dar kıyafetler aslında daha risklidir... Esnek olmayan kıyafetlerin içinde rahat hareket edemezsiniz. Bol paçalı altlar ise takılıp düşme riskini artırır. Bu yüzden temizlik için rahat, esnek ve çok uzun olmayan kıyafetler giymelisiniz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
