Temizlik Yaparken Kendinizi Sakatlamamak İçin Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey

Temizlik sırasında rahat olduğunu düşünerek giyindiğiniz dar kıyafetler aslında daha risklidir... Esnek olmayan kıyafetlerin içinde rahat hareket edemezsiniz. Bol paçalı altlar ise takılıp düşme riskini artırır. Bu yüzden temizlik için rahat, esnek ve çok uzun olmayan kıyafetler giymelisiniz.