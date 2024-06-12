Televizyon Ekranlarında Devrim Yaratmak İsteyenler Buraya: Kendi TV Kanalını Açmak Kaça Patlar?
Televizyon Ekranlarında Devrim Yaratmak İsteyenler Buraya: Kendi TV Kanalını Açmak Kaça Patlar?
Televizyon kanalı açma fikriniz var ama neye mal olacağını bilmiyorsanız sizin için araştırdık. Gelin birlikte TV kanalı açmak ne kadar bakalım...
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Evde en çok vakit geçirilen yer neresi diye sorsak herhalde herkes televizyon cevabını verir.
RTÜK verilerine göre Türkiye'de toplam 16 ulusal televizyon kanalı var.
Peki bu kadar çok kanal neden var acaba? Yüksek geliri ile televizyonculuk aslında çok kârlı bir iş.
Biraz da kanal açma prosedürüne bakalım. Kanal açmak için elbette bir sürü evrak işi var.
Kanalınız olmasını istiyorsanız önce bir şirket açmalısınız.
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