Televizyon Ekranlarında Devrim Yaratmak İsteyenler Buraya: Kendi TV Kanalını Açmak Kaça Patlar?

Personelin yanında stüdyo kirasını da maliyetlere eklemeniz gerek. Bu kalemlere bir de ekipmanların bakım ve onarım maliyetlerini de eklemeyi düşünmelisiniz. Bunların hepsi kanalın büyüklüğü, stüdyoların nerede olduğu gibi etmenlere bağlı, o yüzden çok değişken.