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Televizyon Ekranlarında Devrim Yaratmak İsteyenler Buraya: Kendi TV Kanalını Açmak Kaça Patlar?

etiket Televizyon Ekranlarında Devrim Yaratmak İsteyenler Buraya: Kendi TV Kanalını Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 14:01

Televizyon kanalı açma fikriniz var ama neye mal olacağını bilmiyorsanız sizin için araştırdık. Gelin birlikte TV kanalı açmak ne kadar bakalım...

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Evde en çok vakit geçirilen yer neresi diye sorsak herhalde herkes televizyon cevabını verir.

Televizyonda saatler geçiriyoruz. Televizyon izlerken herkes bir kere de olsa 'Kendi tv kanalım olsa nasıl olurdu?' diye merak etmiştir.

RTÜK verilerine göre Türkiye'de toplam 16 ulusal televizyon kanalı var.

16 ulusal televizyon kanalı yanında 8 bölgesel ve 151 yerel kanal da bulunuyor. Yani toplamda karasal ortamdan yayın yapan 175 kanal var. Uydudan 350 televizyon kanalı yayın yapıyorken kabloluda 172 televizyon kanalı yayın yapıyor.

Peki bu kadar çok kanal neden var acaba? Yüksek geliri ile televizyonculuk aslında çok kârlı bir iş.

Televizyondan nasıl para kazanılıyor onu da birazcık açıklayalım. Buna göre kanalların para kaynağı reklamlar. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10.maddesine göre kanallar, 1 saatlik yayın içinde %20 oranında reklam yayınlayabiliyorlar.

Biraz da kanal açma prosedürüne bakalım. Kanal açmak için elbette bir sürü evrak işi var.

Bunların başında RTÜK'e başvurmak geliyor. Bunu bir dilekçeyle yapabiliyorsunuz. Dilekçeden sonra Yayın Lisans Başvurusu Formu'nu da doldurmak gerekiyor. Bu form matbu bir form. Bu forma şirketiniz ve televizyon kanalınız hakkındaki tüm bilgileri yazmanız gerekiyor.

Kanalınız olmasını istiyorsanız önce bir şirket açmalısınız.

Bir kanala sahip olmadan önce bir şirkete sahip olmanız gerekiyor. Şirketinizin anonim şirket olması gerektiğini söyleyelim. Şirketi açtıktan sonra ancak RTÜK'e başvurabilirsiniz. Çünkü dilekçede şirketle ilgili de birçok soru bulunuyor.

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Sıra geldi eğlenceli bir kısma. Kanalınız için bir logo belirlemeniz gerek.

imgur.com

Kanalınıza uygun bir logo bulmanız gerekiyor. Bu logo, RTÜK'e kaydedilmeli. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü'ne marka tescil kaydının da yapılması lazım. Bu şekilde tescil edilerek onaylanan logoyu kanalınızın logosu olarak kullanabiliyorsunuz.

Şimdi gelelim TV kanalı açmanın maliyetine...

Önce kanalın uydu ortamında yayın yapabilmesi için RTÜK'e ödemesi gereken bir lisans ücreti var, onun fiyatıyla başlayalım. 10 yıllık bu lisans ücretinin fiyatı 2.401.815 TL. 

Bu lisans radyo yayını ya da internet yayını için farklı fiyatlara sahip.

Kanal lisans ücretinin yanında tabii ki ekipmanların da ücretleri var.

Bir kanal açarken kameralardan promterlara kadar birçok ekipman lazım. Bu ekipmanlardan bazıları şunlar:

  • Kamera

  • Lens

  • Tripod

  • Kamera sehpası

  • Prompter

  • Touch panel

  • Audio mixer

  • Yaka mikrofonu 

  • Speaker

  • Reji masası

Bunlar ekipmanların en bilinenleri. Bunlar dışında da birçok ekipman alınmalı. Bütün bunların fiyatı kalitelerine göre değişiyor.

Ekipman dışında çalışanlara da ihtiyaç var. Elbette personel sayısı kanalın büyüklüğüyle yakından ilgili.

Personelin yanında stüdyo kirasını da maliyetlere eklemeniz gerek. Bu kalemlere bir de ekipmanların bakım ve onarım maliyetlerini de eklemeyi düşünmelisiniz. Bunların hepsi kanalın büyüklüğü, stüdyoların nerede olduğu gibi etmenlere bağlı, o yüzden çok değişken.

Bütün hepsini düşünürsek kanal kurmak epey maliyetli!

Toplamda bir kanal kurmak lisans ücreti de dahil 8-10 milyonu bulabilir. Bu fiyatlandırma tabii ki alacağınız ekipmanlara ve tutacağınız stüdyoya göre değişebiliyor.

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