TBMM’ye Astroloji Dilekçesi: Eğitim ve Üniversitede Bölüm Talebi

Bir kişi, üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi.

Başka bir kişi ise açık alanda sigara içiminin yasaklanmasını istedi. Sigaranın sadece belirlenen yerlerde içilmesini talep etti.

Komisyona en çok başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.