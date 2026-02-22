onedio
TBMM’ye Astroloji Dilekçesi: Eğitim ve Üniversitede Bölüm Talebi

İsmail Kahraman
22.02.2026 - 14:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ocak ayında iletilen birbirinden ilginç talepler dikkat çekti. Bir vatandaş astroloji eğitimi ve üniversitelerde astroloji bölümü talep ederken, başka bir vatandaş ise üniversite öğrencileri için tek tip kıyafet olması gerektiğini ifade etti. TBMM’ye sunulan talep dilekçelerinde yapay zekâ da yer aldı.

TBMM’ye dilekçe ile geçtiğimiz ocak ayında toplam 2 bin 133 başvuru yapıldı.

Bir kişi, üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi.

Başka bir kişi ise açık alanda sigara içiminin yasaklanmasını istedi. Sigaranın sadece belirlenen yerlerde içilmesini talep etti. 

Komisyona en çok başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.

Dilekçe Komisyonu’na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi,

Astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması,

Ehliyet zorunluluğunun kaldırılması,

Yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması,

Dövmecilerin kapatılması,

Banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi,

Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması,

Yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması,

Yapay zeka ile yargılama yapılması,

Türkiye Büyük Millet Meclisi”nin adının “Büyük Türkiye Millet Meclisi” olarak değiştirilmesi.

