TBMM’ye Astroloji Dilekçesi: Eğitim ve Üniversitede Bölüm Talebi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ocak ayında iletilen birbirinden ilginç talepler dikkat çekti. Bir vatandaş astroloji eğitimi ve üniversitelerde astroloji bölümü talep ederken, başka bir vatandaş ise üniversite öğrencileri için tek tip kıyafet olması gerektiğini ifade etti. TBMM’ye sunulan talep dilekçelerinde yapay zekâ da yer aldı.
TBMM’ye dilekçe ile geçtiğimiz ocak ayında toplam 2 bin 133 başvuru yapıldı.
Dilekçe Komisyonu’na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:
