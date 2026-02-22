onedio
Kuyumcudan Döviz Almak Yasal mı? Bakanlık Yetkisiz Satışlar İçin Harekete Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 14:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yetkisiz döviz satışı yapılan yerlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Mevzuat uyarınca yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlıkça lisans verilen döviz büroları tarafından döviz alım satımı yapılabiliyor. Kamuoyunda bilinenin aksine kuyumcuların, ödeme kuruluşlarının temsilcilerinin ve benzeri iş yerlerinin alım satım yetkisi bulunmuyor. Yetkisiz döviz satışının turizm bölgelerinde daha sık olduğu da tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz satımı yapan 859 iş yerinin faaliyetini durdurdu; bu işletmeler cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi.

Mevzuat uyarınca yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlıkça lisans verilen döviz büroları tarafından döviz alım satımı yapılabiliyor. Kamuoyunda bilinenin aksine kuyumcuların, ödeme kuruluşlarının temsilcilerinin ve benzeri iş yerlerinin alım satım yetkisi bulunmuyor.

Bu kapsamda yetkisiz döviz alım satımı yaptığı tespit edilen iş yerlerine, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da 2018 yılında yapılan düzenlemeler uyarınca iki yaptırım uygulanıyor. Buna göre, Bakanlıkça iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli durdurulurken, ilgili iş yerleri için cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası verilmesi amacıyla bildirimde bulunuluyor.

Yetkisiz döviz satışları turistik bölgelerde artıyor.

Bakanlık, özellikle büyükşehirler ve turizm bölgelerindeki illerde yaptırımları yoğunlaştırdı. Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu.

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu; yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için işlem başlatıldı.

İdari para cezası alt ve üst sınırları her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor. Bu yıl için söz konusu idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira oldu.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz döviz alım satımı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ihbarlara da önem veriliyor. CİMER ve diğer kanallardan alınan ihbarların yanı sıra, bu konudaki ihbarların doğrudan ve gecikmeden alınabilmesi amacıyla e-Devlet Kapısı’nda “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü vatandaşların hizmetine sunuldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
