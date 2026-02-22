Kuyumcudan Döviz Almak Yasal mı? Bakanlık Yetkisiz Satışlar İçin Harekete Geçti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yetkisiz döviz satışı yapılan yerlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Mevzuat uyarınca yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlıkça lisans verilen döviz büroları tarafından döviz alım satımı yapılabiliyor. Kamuoyunda bilinenin aksine kuyumcuların, ödeme kuruluşlarının temsilcilerinin ve benzeri iş yerlerinin alım satım yetkisi bulunmuyor. Yetkisiz döviz satışının turizm bölgelerinde daha sık olduğu da tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz satımı yapan 859 iş yerinin faaliyetini durdurdu; bu işletmeler cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi.
Yetkisiz döviz satışları turistik bölgelerde artıyor.
