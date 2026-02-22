Kuyumcudan Döviz Almak Yasal mı? Bakanlık Yetkisiz Satışlar İçin Harekete Geçti

Bakanlık, özellikle büyükşehirler ve turizm bölgelerindeki illerde yaptırımları yoğunlaştırdı. Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu.

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu; yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için işlem başlatıldı.

İdari para cezası alt ve üst sınırları her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor. Bu yıl için söz konusu idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira oldu.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz döviz alım satımı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ihbarlara da önem veriliyor. CİMER ve diğer kanallardan alınan ihbarların yanı sıra, bu konudaki ihbarların doğrudan ve gecikmeden alınabilmesi amacıyla e-Devlet Kapısı’nda “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü vatandaşların hizmetine sunuldu.