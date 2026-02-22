Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Kent ve İlçe Merkezlerindeki Tüm Sokak Hayvanlarının Toplatıldığını Açıkladı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2025’in Şubat ayından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve ilçe merkezlerinde yaşayan tüm sokak hayvanlarının toplatıldığını açıkladı.
Türkiye’de büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa’da sokakta yaşayan köpeklerin toplatılarak bakım merkezlerine alındığı açıklandı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Valiye selam ederim. pkk sempatizanı şehrin içinde göğsünü gere gere dolanırken köpekleri şehirdeki o pis insanlardan kurtarmış. İnşallah köpekler de insanla... Devamını Gör