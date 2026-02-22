onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Kent ve İlçe Merkezlerindeki Tüm Sokak Hayvanlarının Toplatıldığını Açıkladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Kent ve İlçe Merkezlerindeki Tüm Sokak Hayvanlarının Toplatıldığını Açıkladı

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 11:30

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2025’in Şubat ayından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve ilçe merkezlerinde yaşayan tüm sokak hayvanlarının toplatıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa’da sokakta yaşayan köpeklerin toplatılarak bakım merkezlerine alındığı açıklandı.

Türkiye’de büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa’da sokakta yaşayan köpeklerin toplatılarak bakım merkezlerine alındığı açıklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şubat 2025'ten itibaren yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kurulduğunu ifade ederek, “Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı. Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü. Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı. Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor.” dedi.

Vali Şıldak, vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri hâlinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını da istedi.

Sürecin kesintisiz şekilde takip edildiğini aktaran Vali Şıldak, elde edilen başarıda kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı, veteriner hekimler, toplama ekipleri ve bakımevi personelinin büyük emeği olduğunu belirterek tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ömer S

Valiye selam ederim. pkk sempatizanı şehrin içinde göğsünü gere gere dolanırken köpekleri şehirdeki o pis insanlardan kurtarmış. İnşallah köpekler de insanla... Devamını Gör