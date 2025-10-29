Tatlı Tercihlerine Göre Senin Gizli Kişilik Özelliğin Ne?
Tatlılar sadece damak zevkimize hitap etmez. Aynı zamanda ruh halimizin, kişiliğimizin, zevklerimizin kısaca tüm karakterimizin bir habercisi gibidir. Sen de şimdi testi çöz, en güçlü kişilik özelliğini öğren!
1. Tatlı siparişi vereceksin ama sadece 1 hakkın var. Hangisini sipariş verirsin?
2. Sevdiğin bir tatlıyı nasıl yersin?
3. Peki, tatlı yapmayı mı yoksa yemeyi mi daha çok seversin?
4. Tatlılardan sıkıldığında ne yaparsın?
5. Tatlı yemeyi en çok hangi ruh halinde seversin?
6. Sevdiğin insanlarla tatlı paylaşmak desek...
7. Tatlı dışında seni en çok hangisi mutlu eder?
8. Genelde ne zaman tatlı yersin?
Tutkulu ve derin düşünen!
Enerjik ve pozitif!
Zarif ve kontrollü!
Duygusal ve şefkatli!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
