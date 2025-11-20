Tatlı Krizlerinle Nasıl Baş Ettiğini Tahmin Ediyoruz!

Tatlı gördüğünde gözün dönüyor! Senin tatlı yemen için krize girmene bile gerek yok! Kriz geldi mi seni durdurmak zor, çünkü tatlı senin için sadece bir yiyecek değil; bir mutluluk, bir kaçış, hatta bir terapi gibi... Tatlı yerken o anın keyfini çıkarıyorsun ama sonrasında gelen o minik vicdan azabını da iyi biliyorsun... Belki biraz dengeyle bu durumu kontrol altına alabilirsin. Her defasında çikolatalı, ağır tatlılar yerine evde kolayca hazırlayabileceğin daha sağlıklı ve hafif tarifler tercih edebilirsin.