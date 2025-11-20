onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tatlı Krizlerinle Nasıl Baş Ettiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Tatlı Krizlerinle Nasıl Baş Ettiğini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 22:01

Herkes ufak kaçamaklar yapar, hele ki tatlı krizi geldiğinde... Peki sen bu tatlı krizin geldiğinde bunu aşmak için ne yapıyorsun? “Bir dilim yeter!” mi diyorsun, krizin geçmesini mi bekliyorsun yoksa kendini tutamayıp devam mı ediyorsun? Bu testle cevabı öğreniyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öğle saatlerinde biraz miden kazındı, ne yaparsın?

2. Sana biri bir kutu çikolata hediye etti. O çikolata ne zaman biter?

3. Peki, tatlı yedikten sonra vicdan azabı hisseder misin?

4. Asla hayır diyemeyeceğin o tatlı hangisi?

5. Arkadaşların seni tatlı yemeye davet etse, nasıl cevap verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tatlı yerine alternatif bir şey tercih edeceğin zaman hangisini seçersin?

7. Tatlı yedikten sonra kendini nasıl hissedersin?

8. En çok hangi zamanlarda tatlı krizin gelir?

Tatlı krizine dayanamıyorsun!

Tatlı gördüğünde gözün dönüyor! Senin tatlı yemen için krize girmene bile gerek yok! Kriz geldi mi seni durdurmak zor, çünkü tatlı senin için sadece bir yiyecek değil; bir mutluluk, bir kaçış, hatta bir terapi gibi... Tatlı yerken o anın keyfini çıkarıyorsun ama sonrasında gelen o minik vicdan azabını da iyi biliyorsun... Belki biraz dengeyle bu durumu kontrol altına alabilirsin. Her defasında çikolatalı, ağır tatlılar yerine evde kolayca hazırlayabileceğin daha sağlıklı ve hafif tarifler tercih edebilirsin.

Kendini durdurmaya çalışsan da bazen tatlıya düşüyorsun...

Senin tatlıyla aranda seviyeli bir ilişki var. Evet, tatlı krizin geldiğinde bazen dayanamayıp bir lokma daha alıyorsun ama hemen ardından “Keşke yemeseydim!” diye düşünüyorsun. Farkındalığın var, tatlı krizine tamamen yenilmiyorsun, o yüzden kendini suçlamaya gerek yok! Kriz geldiğinde anında tatlı arayanlardan değilsin. Arada yaptığın kaçamaklar için de vicdan yapmaya gerek yok!

Tatlı krizini kontrol altına alabiliyorsun!

Senin için tatlı, keyifli bir kaçamak ama hayatının merkezinde değil. Kriz geldiğinde hemen dalmıyorsun; düşünüyorsun, ölçüyorsun, hatta bazen alternatif arıyorsun. Kriz geldiğinde minik bir parça çikolata bile sana yetiyor. Bu bilinçli duruşun sayesinde hem canın tatlı çektiğinde muz, kuru meyve gibi hafif şeylerle geçiştirebiliyorsun hem de sonrasında pişmanlık duymuyorsun. İşte bu tam bir denge!

Tatlıyla aranda mesafe var!

Sen resmen tatlı krizlerine kafa tutuyorsun! Tatlıyı seviyorsun ama onun seni yönetmesine izin vermiyorsun. “Canım çekti!” diye her seferinde harekete geçmiyorsun. Bazen su, bazen meyve, bazen de sadece güçlü iradenle bu isteğini bastırıyorsun. Tatlıya bir düşkünlüğün yok ama arada sırada kendini ödüllendirmeyi de unutma. Sonuçta tatlı demek, mutluluk demek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın