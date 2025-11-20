Tatlı Krizlerinle Nasıl Baş Ettiğini Tahmin Ediyoruz!
Herkes ufak kaçamaklar yapar, hele ki tatlı krizi geldiğinde... Peki sen bu tatlı krizin geldiğinde bunu aşmak için ne yapıyorsun? “Bir dilim yeter!” mi diyorsun, krizin geçmesini mi bekliyorsun yoksa kendini tutamayıp devam mı ediyorsun? Bu testle cevabı öğreniyoruz! 👇
1. Öğle saatlerinde biraz miden kazındı, ne yaparsın?
2. Sana biri bir kutu çikolata hediye etti. O çikolata ne zaman biter?
3. Peki, tatlı yedikten sonra vicdan azabı hisseder misin?
4. Asla hayır diyemeyeceğin o tatlı hangisi?
5. Arkadaşların seni tatlı yemeye davet etse, nasıl cevap verirsin?
6. Tatlı yerine alternatif bir şey tercih edeceğin zaman hangisini seçersin?
7. Tatlı yedikten sonra kendini nasıl hissedersin?
8. En çok hangi zamanlarda tatlı krizin gelir?
Tatlı krizine dayanamıyorsun!
Kendini durdurmaya çalışsan da bazen tatlıya düşüyorsun...
Tatlı krizini kontrol altına alabiliyorsun!
Tatlıyla aranda mesafe var!
