Tatildeyken "Beslenme Rutinim Bozulmasın" Diyenlere Pratik Tarif Önerileri

Tatildeyken "Beslenme Rutinim Bozulmasın" Diyenlere Pratik Tarif Önerileri

İrem Coşkun
İrem Coşkun
16.08.2025 - 19:01

Tatilde olmak harika ama 'Bu akşam ne yiyeceğim?' sorusu bazen can sıkabiliyor. Pişmanlık yaşamadan beslenme rutininizi korumak zor gibi görünebilir ama Philips Çift Hazneli Airfryer'da kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifler sayesinde artık ne yemek yapacağınızı saatlerce düşünmenize gerek kalmayacak. İşte tatil keyfinize lezzet katacak sağlıklı ve pratik tarifler. 👇

1. Peynirli Kabak Ruloları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 100 gram lor peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Tuz

Hazırlanışı:

1. Kabakları uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.

2. Lor peynirini kekik, pul biber ve tuzla karıştırın.

3. Kabak dilimlerinin içine bir tatlı kaşığı peynir karışımını koyup rulo yapın. 

4. Kabak dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine dizip üzerlerine hafif zeytinyağı sürün.

5. 180 derecede 7-8 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun!

2. Kinoalı Köfte

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Hazırlanışı:

1. Kabak ve havuçları haşlayıp, kinoa tohumlarını sıcak suda bekletin.

2. İnce doğranmış taze soğan, dereotu ve maydanozları da ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. 

3. Son olarak baharatları ve yumurtayı da ekledikten sonra malzemeleri karıştırıp küçük toplar yapın.

4. Kinoa toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin ve üzerlerini hafifçe yağlayın. 180 derecede 15 dakika pişirdikten sonra kinoa köfteleriniz hazır, afiyet olsun!

3. Somon ve Sebze Paketleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 1 havuç (jülyen doğranmış)

  • 1 kabak (jülyen doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

1. Sebzeleri zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla harmanlayın.

2. Somonların üzerine sebzeleri koyup yağlı kâğıda sarın.

3. Somon ve sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip 180 derecede 12 dakika pişirin.

4. Nohutlu Sebze Köftesi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

1. Nohutları püre haline getirin.

2. Havuç, un ve baharatları da ekleyip yoğurun.

3. Yuvarlak köfteler yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine dizin. 180 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!

5. Köz Patlıcan Salatası

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • Yarım limon

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 adet ince dilimlenmiş domates

  • 1 adet haşlanmış mısır

  • Tuz

Hazırlanışı:

1. Patlıcanları birkaç yerinden çatalın ucuyla delin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin.

2. 10 dakika pişirdikten sonra hazneyi çekip patlıcanları çevirin ve pişirmeye devam edin.

3. Patlıcanların kabuğunu soyup doğradıktan sonra mısır ve domatesi de ekleyerek karıştırın. 

4. Karışımı servis tabağına alıp zeytinyağı, tuz, sarımsak ve limon suyunu da ilave ederek karıştırın. Soğuk servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

6. Baharatlı Patates ve Havuç Cipsi

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 patates

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Tuz

Hazırlanışı:

1. Patates ve havuçları ince ince dilimleyip zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek kat halinde dizin.

3. 180 derecede 8 dakika pişirin. Sağlıklı cipsleriniz hazır! 😍

7. Elmalı Yulaf Topları

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 küçük elma (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırıp minik toplar yapın.

2. Yulaf toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180 derecede 6 dakika pişirin.

8. Kabak Spagetti

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 kase yoğurt

  • Karabiber

  • 3 tam ceviz

Hazırlanışı:

1. Kabakları spagetti rendesi ile rendeleyip Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10 dakika pişirin.

3. Pişen kabağı yoğurt, hardal ve karabiberle karıştırıp üzerine ceviz ilave ederek servis edebilirsiniz.

9. Hellim Peynir Çubukları

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 200 gram hellim peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik veya biberiye

Hazırlanışı:

1. Hellim çubuklarını yağ ve baharatla harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun! 😋

10. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Şiş

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz

Hazırlanışı:

1. Tavukları kuşbaşı doğrayın.

2. Tavukları yoğurt, sarımsak ve baharatlarla iyice soslayın.

3. Tavukları şişlere dizip Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 12 dakika pişirin. Afiyet olsun!

