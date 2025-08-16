Tatildeyken "Beslenme Rutinim Bozulmasın" Diyenlere Pratik Tarif Önerileri
Tatilde olmak harika ama 'Bu akşam ne yiyeceğim?' sorusu bazen can sıkabiliyor. Pişmanlık yaşamadan beslenme rutininizi korumak zor gibi görünebilir ama Philips Çift Hazneli Airfryer'da kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifler sayesinde artık ne yemek yapacağınızı saatlerce düşünmenize gerek kalmayacak. İşte tatil keyfinize lezzet katacak sağlıklı ve pratik tarifler. 👇
1. Peynirli Kabak Ruloları
2. Kinoalı Köfte
3. Somon ve Sebze Paketleri
4. Nohutlu Sebze Köftesi
5. Köz Patlıcan Salatası
6. Baharatlı Patates ve Havuç Cipsi
7. Elmalı Yulaf Topları
8. Kabak Spagetti
9. Hellim Peynir Çubukları
10. Yoğurtlu Baharatlı Tavuk Şiş
