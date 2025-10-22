onedio
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'deki Yaş Probleminden Esra Ezmeci'ye Gelen Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz'deki Yaş Probleminden Esra Ezmeci'ye Gelen Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Yaprak Dökümü Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 22:15

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

22 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, eşiyle cinsel ilişki yaşarken zorluk yaşayan bir kadının sorusunu yanıtladı.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, eşiyle cinsel ilişki yaşarken zorluk yaşayan bir kadının sorusunu yanıtladı.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci bu defa cinsel ilişki esnasında soyunmayıp yalnızca pantolonunun fermuarını açan kocasından şikayetçi olan kadına yanıt verdi.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremez olduk.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremez olduk.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz'deki yaş problemini ele aldık. 20 yaşında olduğunu söyleyen Eleni'nin anne ve babası Esme ile Adil'in yaşlarını hepimiz merak ediyorduk. Üşenmeyip Taşacak Bu Deniz karakterlerinin yaşlarını hesapladık.

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisindeki İstanbul ev kiralarının yer aldığı sahne yıllar sonra gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisindeki İstanbul ev kiralarının yer aldığı sahne yıllar sonra gündem oldu.

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisindeki ev kirası fiyatları gündem oldu. Dizinin 2009 yılında yayınlanan bölümünde Oktay ve Gamze'nin İstanbul'da kiralık ev aradığı sahneden bir kesit sosyal medyada yayıldı. Söz konusu sahnedeki kira fiyatları görenleri epey şaşırttı.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deniz Çakır, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde olmasaydı canlandırmak istediği karakterleri açıklamıştı. Çakır'ın bu itirafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

TRT 1 ekranında yayınlanan Taşacak Bu Deniz cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranında yayınlanan Taşacak Bu Deniz cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en başarılı ve iddialı işlerinden biri olmayı başardı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizide Esme ve Adil'in yıllara meydan okuyan ve bir düşmanlığın ortasında kalan aşklarının anlatıldığı dizide, Esme için düşünülen oyuncunun başkası olduğu ortaya çıktı.

21 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

21 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kral Kaybederse, Bahar, Mehmet Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı 21 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına yine gündüz kuşağı damga vurdu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Sahtekarlar dizisiyle geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Sahtekarlar dizisiyle geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz, NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisiyle reyting zirvesine göz kırpmayı başardı. Ancak geçtiğimiz hafta Berna Laçin, Hilal Altınbilek'in estetiklerinin role uygun olmadığına dair yorumda bulundu. Güldür Güldür Show ile büyük çıkışını yakalayan Ecem Erkek de benzer eleştirilerde bulundu. Erkek, 'Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor' dedi.

Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ABİ dizisi daha şimdiden en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide önce ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu, daha sonra bölüm başı alacakları ücret tartışma yarattı.

