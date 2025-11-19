Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yle İlgili Gerçek Açığa Çıkmak Üzere: Diziye Dahil Olan İlve Meğer Kilit İsimmiş!

İlve'nin Gezep'in ikizi olmak dışında başka önemli bir özelliği daha var. Biyolog olan İlve, DNA testini yapacak. Ayrıca kendisinin Esme ve Adil aşkının mimarlarından olduğu da ortaya çıkacak. Bakalım gençlik hikayelerinde bizi başka neler bekliyor? Gezep'in kalp yarasını da öğreneceğiz, biz şimdiden söyleyelim...