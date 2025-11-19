onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yle İlgili Gerçek Açığa Çıkmak Üzere: Diziye Dahil Olan İlve Meğer Kilit İsimmiş!

Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yle İlgili Gerçek Açığa Çıkmak Üzere: Diziye Dahil Olan İlve Meğer Kilit İsimmiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2025 - 16:24

TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu cuma yedinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizide gerçekler açığa çıkmak üzereyken neler yaşanacağı izleyiciyi epey meraklandırmış görünüyor. 7. bölümde diziye Gezep'in ikizi olan İlve dahil oluyor ve İlve'nin kilit bir karakter olduğu da öğreniliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz 7. bölümüyle yeni reyting rekorunu kırabilir.

Taşacak Bu Deniz 7. bölümüyle yeni reyting rekorunu kırabilir.

Dizideki tüm sırlar yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Adil'in bebeği olduğuna dair şüphesi güçlenirken, Esme de kızının Eleni olup olmadığına dair şüphelerinin peşine düşüyor.

Taşacak Bu Deniz'e bu bölümde Gezep'in ikizi İlve dahil oluyor.

Taşacak Bu Deniz'e bu bölümde Gezep'in ikizi İlve dahil oluyor.

İlve'nin Gezep'in ikizi olmak dışında başka önemli bir özelliği daha var. Biyolog olan İlve, DNA testini yapacak. Ayrıca kendisinin Esme ve Adil aşkının mimarlarından olduğu da ortaya çıkacak. Bakalım gençlik hikayelerinde bizi başka neler bekliyor? Gezep'in kalp yarasını da öğreneceğiz, biz şimdiden söyleyelim...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın