Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yle İlgili Gerçek Açığa Çıkmak Üzere: Diziye Dahil Olan İlve Meğer Kilit İsimmiş!
TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu cuma yedinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizide gerçekler açığa çıkmak üzereyken neler yaşanacağı izleyiciyi epey meraklandırmış görünüyor. 7. bölümde diziye Gezep'in ikizi olan İlve dahil oluyor ve İlve'nin kilit bir karakter olduğu da öğreniliyor.
Taşacak Bu Deniz 7. bölümüyle yeni reyting rekorunu kırabilir.
Taşacak Bu Deniz'e bu bölümde Gezep'in ikizi İlve dahil oluyor.
