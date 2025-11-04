Taşacak Bu Deniz’de Burak Yörük’ün Ağlama Sahnelerini Gören X Alemi Eleştiride Acımadı!

Taşacak Bu Deniz dizisiyle ekranlara kısa sürede geri dönen Burak Yörük son zamanlarda gündemde. Özellikle Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman ile olan sahneleri sosyal medyada sık sık viral oluyor. Ancak bu sefer gündeme gelme sebebi eleştirilerden kaynaklandı. Dizideki ağlama sahneleri karşısında X kullanıcıları acımadı. Gelin birlikte okuyalım!