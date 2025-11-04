onedio
Taşacak Bu Deniz’de Burak Yörük’ün Ağlama Sahnelerini Gören X Alemi Eleştiride Acımadı!

Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 14:08

Taşacak Bu Deniz dizisiyle ekranlara kısa sürede geri dönen Burak Yörük son zamanlarda gündemde. Özellikle Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman ile olan sahneleri sosyal medyada sık sık viral oluyor. Ancak bu sefer gündeme gelme sebebi eleştirilerden kaynaklandı. Dizideki ağlama sahneleri karşısında X kullanıcıları acımadı. Gelin birlikte okuyalım!

Her şey bu tweet ile başladı 👇

twitter.com

Kıyaslar da yapıldı👇

twitter.com

Benzetmeler de yapıldı 👇

twitter.com

Ve işte diğer yorumlar 👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

