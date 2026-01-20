Tarkan İstanbul Konserinde Yakın Arkadaşı Cem Yılmaz'la Düet Yaptı
Megastar Tarkan'ın uzun yıllar sonra sahnelere dönüşü muhteşem oldu. İstanbul Volkswagen Arena'da uzun bir konser serisiyle sevenleriyle buluşan ünlü sanatçının konser biletleri kısa sürede tükendi. Konser serisinin 20 Ocak ayağında ise sahnede hepimizin tanıdığı bir isim vardı. Tarkan aynı zamanda yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'ı sahneye davet etti. İkili dans edip birlikte Kuzu Kuzu şarkısını seslendirdi.
Tarkan sekiz konserlik serinin üçüncüsü için yine Volkswagen Arena sahnesindeydi.
Megastarın yakın arkadaşı olan ve filmlerinde ve gösterilerinde kendisine sık sık göndermeler yapan Cem Yılmaz da sahneye çıktı.
İkili efsane "Kuzu Kuzu" parçasını beraber seslendirirken Cem Yılmaz'ın dans figürleri de seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
