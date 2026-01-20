onedio
Tarkan İstanbul Konserinde Yakın Arkadaşı Cem Yılmaz'la Düet Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.01.2026 - 23:13

Megastar Tarkan'ın uzun yıllar sonra sahnelere dönüşü muhteşem oldu. İstanbul Volkswagen Arena'da uzun bir konser serisiyle sevenleriyle buluşan ünlü sanatçının konser biletleri kısa sürede tükendi. Konser serisinin 20 Ocak ayağında ise sahnede hepimizin tanıdığı bir isim vardı. Tarkan aynı zamanda yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'ı sahneye davet etti. İkili dans edip birlikte Kuzu Kuzu şarkısını seslendirdi.

Tarkan sekiz konserlik serinin üçüncüsü için yine Volkswagen Arena sahnesindeydi.

Biletleri aylar öncesinden tükenen megastarın sahne şovları ve şarkı seçimleri tam not alırken bir de üstüne seyircileri mutlu eden bir sürpriz geldi.

Megastarın yakın arkadaşı olan ve filmlerinde ve gösterilerinde kendisine sık sık göndermeler yapan Cem Yılmaz da sahneye çıktı.

İkili efsane "Kuzu Kuzu" parçasını beraber seslendirirken Cem Yılmaz'ın dans figürleri de seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

